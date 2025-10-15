À trois jours du choc face au Mans, l’AS Saint-Étienne (ASSE) retrouve peu à peu l’ensemble de ses internationaux.

Ce mercredi, plusieurs éléments clés étaient présents à l'entraînement, dont Mahmoud Jaber, revenu avec le groupe après une alerte physique.

Annan et Cardona de retour pour l'ASSE

L’infirmerie ne s’est pas remplie davantage pendant la trêve internationale, et c’est déjà une bonne nouvelle pour le staff de l'ASSE. Ce mercredi, Ebenezer Annan a effectué son retour à l’entraînement collectif. Le latéral était rentré du Ghana la veille, après avoir disputé un match face aux Comores lundi soir.

Autre international revenu à temps : Irvin Cardona, titularisé à la pointe de l’attaque de Malte durant la trêve, était, lui aussi, bien présent à l’Étrat aujourd’hui. L’ancien attaquant a pu prendre du temps de jeu, un rythme qui pourrait faire de lui un joker précieux samedi contre Le Mans.

Stassin et Davitashvili encore attendus

En revanche, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili étaient logiquement absents ce mercredi. Les deux joueurs ont joué mardi soir respectivement avec les Espoirs belges et la sélection géorgienne. Ils ne sont attendus à l’Étrat qu'en fin de semaine.

Un retour tardif qui pourrait pousser Horneland à gérer les temps de jeu de ses hommes offensifs, dans une semaine où la préparation collective reste morcelée.

La meilleure information du jour concerne Mahmoud Jaber. Touché durant la trêve avec la sélection israélienne, le milieu avait repris individuellement en début de semaine pour l'ASSE. Ce mercredi, il était bien présent avec le groupe et a participé à la séance normalement.

Un soulagement pour le staff, tant le numéro 5 est devenu indispensable dans l’entrejeu stéphanois ces dernières semaines. Recruté cet été, Jaber s’est rapidement imposé par son pressing et sa qualité de relance. Son retour lève les doutes sur sa présence dans le groupe de l'ASSE qui affrontera Le Mans.