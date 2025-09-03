Sorti à la pause face à Grenoble, Mahmoud Jaber avait suscité de vives inquiétudes du côté de l’AS Saint-Étienne. Finalement, le milieu israélien devrait reprendre l’entraînement rapidement. Un soulagement pour les Verts.

Titulaire samedi soir contre le GF38, Mahmoud Jaber avait dû quitter le terrain prématurément après avoir reçu un coup. Remplacé à la mi-temps, l’international israélien avait dû pour passer des examens, laissant craindre une blessure sérieuse.

Les premières informations en provenance d’Israël annonçaient son forfait pour les matchs de qualification à la Coupe du monde 2026 face à la Moldavie et à l’Italie, renforçant les inquiétudes autour de son état.

Retour programmé à l’entraînement collectif

Finalement, les nouvelles sont excellentes pour l’ASSE. Selon nos informations, Mahmoud Jaber devrait reprendre l’entraînement collectif dès la semaine prochaine. Plus de peur que de mal donc pour le milieu de terrain, qui n’aura manqué que quelques jours de compétition.

Une excellente nouvelle pour Eirik Horneland qui craignait de devoir se passer d’un joueur déjà essentiel à son dispositif.

Jaber, déjà incontournable chez les Verts

Arrivé cet été en provenance du Maccabi Haïfa, Jaber s’est immédiatement imposé comme un maillon fort de l’entrejeu stéphanois. En quatre matchs de Ligue 2, il a déjà marqué les esprits, notamment avec un but inscrit face à Rodez lors de la 2e journée (4-0).

Son activité et sa capacité à se projeter vers l’avant ont rapidement séduit. À 25 ans, il s’impose comme une pièce maîtresse du projet de relance des Verts.

Un soulagement pour Horneland et l’ASSE

Déjà privé de Benjamin Bouchouari et Pierre Ekwah, Horneland ne pouvait pas se permettre de perdre longtemps un joueur de cette importance. Ce retour rapide va permettre à l’ASSE de conserver son équilibre au milieu de terrain et de préparer sereinement la suite de la saison.

La mauvaise nouvelle redoutée samedi soir se transforme donc en bonne surprise : Mahmoud Jaber sera bientôt de retour, pour le plus grand soulagement de tout le peuple vert.