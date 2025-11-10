L’attaquant de l’AS Saint-Étienne, Lucas Stassin, a été convoqué par les Diablotins pour affronter l’Autriche durant la trêve internationale de novembre. Une nouvelle sélection qui confirme son statut chez les U21, mais qui confirme qu'il n'est toujours pas dans les plans de Rudi Garcia avec les A.

Comme plusieurs de ses coéquipiers, Lucas Stassin ne sera pas du voyage à Dijon pour l'entrée en lice de l'ASSE en Coupe de France. Les stéphanois devront faire sans leurs internationaux face à Quetigny, samedi prochain.

Stassin confirmé chez les Diablotins

Le sélectionneur des Espoirs belges a dévoilé sa liste pour la rencontre face à l’Autriche comptant pour les éliminatoires de l’Euro U21. Parmi les noms retenus figure Lucas Stassin, l’attaquant de l’AS Saint-Étienne, auteur d’un début de saison remarqué en Ligue 2. À seulement 20 ans, le jeune buteur formé à Anderlecht s’impose comme un élément incontournable de cette sélection des Diablotins.

Auteur de 3 buts lors du dernier rassemblement, l'attaquant de l'ASSE a participé aux succès des jeunes belges en octobre. Face à l'Autriche, les diablotins espèrent que le numéro 9 des Verts saura se montrer efficace. Son dernier but remonte à sa dernière sélection. Depuis son retour à l'Etrat, Lucas Stassin n'a pas retrouvé le chemin des filets.

L’ombre persistante des A

Mais cette nouvelle sélection a aussi un goût amer pour certains observateurs. Malgré ses performances solides avec l’ASSE et sa progression constante, Lucas Stassin n’a toujours pas été appelé chez les A par Rudi Garcia. L’attaquant, déjà testé à plusieurs reprises lors des rassemblements U21, souhaite franchir le cap.

Dans un contexte où la Belgique cherche à renouveler son secteur offensif derrière Lukaku, toujours forfait, l’absence de Stassin dans la liste des A interroge. Sa mobilité, sa capacité à jouer dos au but et son efficacité en font pourtant un profil rare et complémentaire au sein de l’effectif belge. À Saint-Étienne, il continue d’engranger du temps de jeu et de la maturité, un atout précieux pour l’avenir. Ses principaux concurrents ne sont pas flamboyants en club. Loïs Openda est sur une longue disette. L'ancien lensois n'a toujours trouvé le chemin des filets depuis son arrivée à Turin. De son côté, Michy Batshuayi doit se contenter de miettes avec Francfort et n'a jamais été titularisé cette saison.

Pour l’heure, Stassin reste concentré sur sa mission : qualifier les Diablotins pour le prochain Euro U21. Ce rendez-vous face à l’Autriche sera une nouvelle opportunité de prouver qu’il mérite de franchir le palier supérieur.