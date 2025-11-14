Sorti sur blessure contre Troyes (2-3), Irvin Cardona a donné des nouvelles rassurantes depuis le rassemblement de la sélection maltaise. L’attaquant stéphanois, aperçu à l’entraînement à Rome avant une rencontre symbolique avec le pape François, semble remis et prêt à défier la Finlande ce vendredi soir.

Plus de peur que de mal pour Irvin Cardona. Touché à la cheville samedi dernier lors de la victoire des Verts face à Troyes, l’attaquant arrivé en provenance d'Augsbourg avait quitté la dernière rencontre stéphanoise en boitant, semant le doute sur sa participation au prochain rassemblement international. Finalement, les nouvelles sont bonnes : le joueur de l’AS Saint-Étienne a bien rejoint la sélection maltaise et a participé à la séance d’entraînement organisée à Rome, dans une ambiance détendue.

Les joueurs de l’île méditerranéenne ont même eu le privilège d’être reçus au Vatican par le pape François, un moment fort avant de reprendre la route vers Helsinki. Ce vendredi 14 novembre, Malte affrontait la Finlande (18h), une rencontre symbolique pour les hommes de Michele Marcolini, toujours à la recherche de leur première victoire dans ces éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Pour Cardona, ce match représente surtout une belle occasion de poursuivre sa montée en puissance avant de retrouver la Ligue 2 avec l’ASSE. Son retour en forme est une excellente nouvelle pour Eirik Horneland, qui comptera sur son efficacité et son activité dans le marathon du championnat.

Résumé de Finlande-Malte avec Cardona

Titulaire au coup d’envoi, Cardona a livré une prestation solide avant d’être remplacé à la 88e minute. Le tournant du match survient à la 82e minute avec l’ouverture du score : But ! Finlande 0, Malte 1. Jake Grech conclut d’un tir du pied droit après une passe décisive d’Ilyas Chouaref. Ce but permet à Malte de décrocher sa première victoire dans ces éliminatoires, un succès précieux qui lui offre enfin une respiration au classement. Grâce à ce résultat, Malte quitte la dernière place, cédée à la Lituanie. Un tournant important ce soir-là.