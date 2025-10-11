Convoqué pour cette trêve d’octobre, Mahmoud Jaber commence son rassemblement avec un déplacement très attendu en Norvège. Un match charnière dans la course au Mondial 2026.

Après avoir manqué la dernière trêve internationale sur blessure, Mahmoud Jaber retrouve enfin les terrains sous les couleurs d’Israël. Ce samedi 11 octobre à 18h, les hommes de Ran Ben Shimon se déplacent en Norvège, leader du groupe I, dans un match au sommet des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Jaber : une absence surprise !

Troisième du groupe avec 9 points en 5 matchs, Israël est encore dans la course, mais n’a plus de joker. Le duel face aux Norvégiens, qui ont tout gagné jusque-là, s’annonce rude. La sélection scandinave a déjà inscrit 24 buts depuis le début des qualifications.

Pour Mahmoud Jaber, cette rencontre représentait une formidable occasion de se jauger face à un adversaire de haut niveau européen. Régulier la saison dernière avec sa sélection, le milieu de terrain de l’ASSE avait l'occasion de retrouver ses repères dans un match international. Malheureusement, le milieu stéphanois n'était pas sur la feuille de match... En effet, selon le média Maariv, le Stéphanois est arrivé blessé au rassemblement israélien et a été autorisé à repartir après avoir passé une IRM il y a trois jours. Une tuile pour le joueur et l'ASSE. Reste à connaître la nature de la blessure afin de savoir sur Mahmoud Jaber pourra être aligné face au Mans, samedi prochain... Il semble y avoir peu d'espoir.

Israël : Double exploit avant le cauchemar !

La Norvège a pris une large avance contre Israël (3-0) dès la pause, ce samedi à Oslo, dans un match de qualification pour la Coupe du monde 2026 marqué par un début de rencontre spectaculaire. Dans un contexte tendu (hymne israélien sifflé et sécurité renforcée après des appels au boycott), le match a rapidement tourné à l’avantage des Scandinaves.

Le portier israélien Daniel Peretz a pourtant retardé l’échéance grâce à un double exploit face à Erling Haaland : il a d’abord repoussé un penalty du buteur de Manchester City avant de récidiver lorsque le tir a été retiré. Une prouesse rare qui n’a cependant pas suffi à endiguer la vague norvégienne.

Les locaux ont ouvert le score sur un contre son camp malheureux de Khalaili (18ᵉ), avant que Haaland ne se rattrape dix minutes plus tard (27ᵉ). Dans la foulée, Nachmias a, lui aussi, marqué contre son camp (28ᵉ), scellant déjà le sort d’une première période à sens unique.

L’Israël de Ran Ben Simon, dominé dans tous les compartiments du jeu, a perdu pied après une entame prometteuse.

Le cauchemar se poursuit après la pause...

En seconde période, la supériorité norvégienne s’est encore affirmée. L’inévitable Haaland, intenable, a signé un triplé retentissant (27’, 63’, 72’), atteignant la barre symbolique des 50 buts en 46 sélections. Les centres précis d’Antonio Nusa, omniprésent sur son aile gauche, ont fait exploser la défense israélienne.

Les visiteurs, acculés, ont semblé résignés dès l’heure de jeu, et le score aurait pu être plus lourd sans quelques interventions tardives de Peretz. La Norvège, désormais meilleure attaque des qualifications européennes avec 29 buts inscrits, confirme sa montée en puissance avant un calendrier favorable.

Côté israélien, l’après-midi fut cauchemardesque : deux buts contre leur camp, un penalty concédé, et aucune réaction collective. Avec cette victoire sans appel, la Norvège enchaîne un sixième succès consécutif et prend provisoirement neuf points d’avance sur l’Italie, qui doit encore jouer en Estonie. Pour Haaland et ses partenaires, le Mondial 2026 se rapproche à grands pas.