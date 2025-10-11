Sous pression après un premier revers contre Nice, les joueuses de l'ASSE se déplaçaient ce samedi à Thonon pour la 2e journée de Coupe LFFP. Un match crucial dans une compétition qui pourrait offrir un second souffle à une saison mal engagée.

La saison 2025-2026 a vu naître une toute nouvelle compétition. La Coupe de la Ligue Féminine de Football Professionnel (LFFP). Réunissant les 24 clubs des deux premières divisions, cette épreuve veut redonner de la valeur aux matchs en dehors du championnat. Cela permet également de limiter les déplacements grâce à une logique de proximité géographique. Une belle opportunité de briller pour des équipes comme l'ASSE

Chaque groupe désigne un seul qualifié pour les quarts de finale, et chaque match désigne obligatoirement un vainqueur. En cas d’égalité à l’issue du temps réglementaire, une séance de tirs au but est disputée. 2 points pour le vainqueur, 1 pour le perdant. Le faux rythme n’existe pas dans cette coupe. Avant le match, Sébastien Joseph, coach de l'ASSE rapporté de bonnes nouvelles. "La seule rotation qu’on s’octroie est au niveau des gardiennes de but. Emma Templier joue les matchs de coupe, comme convenu. On devait avoir le retour d’Alexandria Lamontagne mais ça ne sera pas pour ce match finalement. Du côté des bonnes nouvelles, on a Héloïse Mansuy qui est rétablie, c’est une bonne nouvelle. La suspension de Nadjma a été ramenée de sept à quatre matchs à la suite de notre appel. Elle a fini de purger sa suspension et est donc disponible."

L’ASSE Féminine : se relever ou sombrer

Placée dans le groupe B avec Nice, Grenoble et Thonon, l’ASSE partait favorite. Mais la défaite initiale à Nice (4-0) a douché les espoirs et réveillé de vives inquiétudes. Les Vertes ont encaissé quatre défaites consécutives en championnat, et l’entrée en lice dans cette coupe n’a pas inversé la tendance.

Avant la rencontre, Sébastien Joseph avait appelé à une réaction franche de l'ASSE. Le coach stéphanois mettait en avant "un sentiment de honte" après la claque reçue face à Marseille. Ce match contre Thonon, 10e de Seconde Ligue mais vainqueur lors de la première journée contre Grenoble (1-0), apparaissait comme un tournant possible dans la saison.

Le résumé du match

Les Vertes entament le match dans le bon sens avec une ouverture du score sur penalty d'Hermann. Malheureusement, l'équipe locale va répondre rapidement et inscrire deux buts. À la pause, Thonon Evian mène 2-1. À la reprise les féminines reviennent grâce à Connesson mais encore une fois, les filles vont concéder un but. 3-2 pour les locales, c'est le score final et les féminines plongent encore un peu plus dans la crise.