C'est sans détours ni raccourcies que Wahbi Khazri est revenu sur le flot de critique au sujet de son poids. Pointé du doigt à l'ASSE, ou encore à Montpellier, l'attaquant de 34 ans, désormais libre de tout contrat, s'est exprimé au micro de RMC dans Rothen s'enflamme.

Le feu des critiques s'est longtemps abattu sur le buteur tunisien. Et pourtant, malgré une saison à 13 buts en 2018 ou même à 10 réalisations deux saisons plus tard, c'est l'éventuel surpoids de Wahbi Khazri qui alimentait les débats. "Tout le monde l’a vu pendant ma carrière : j’ai souvent été critiqué sur mon poids et mon hygiène de vie."

"Si j’avais vraiment été en surpoids, je n’aurais jamais pu tenir ce rythme."

Mais l'ancien attaquant de l'ASSE se défend coûte que coûte. "Ce que j’aime rappeler, c’est que j’ai presque toujours joué une trentaine de matchs par saison. J’ai rarement été sérieusement blessé, rappelle Wahbi Khazri. Si j’avais vraiment été en surpoids, comme certains l’ont prétendu, je n’aurais jamais pu tenir ce rythme."

Car le tunisien accumule un total de 521 matchs en club, pour 24 matchs de championnat disputés en moyenne chaque saison. "Jouer en sélection, en championnat et parfois en Coupe d’Europe, ça demande énormément. Et quand on est « hors de forme », c’est tout simplement pas possible. Donc non, je pense avoir répondu sur le terrain, pendant dix ans."

L'ancien joueur de l'ASSE "en paix" avec les polémiques

Depuis, l'eau semble avoir coulé sous les pond pour Whabi Khazri "Je suis tranquille avec moi-même. Ceux qui m’ont côtoyé savent qui je suis", affirme ce dernier. "La saison dernière, j’ai fait la préparation avec Der Zakarian. J’étais prêt à enchaîner. Mais ça ne s’est pas passé comme je l’espérais. (...) C’est facile de pointer du doigt quand ça tourne mal. Moi j’assume toujours. Si je suis mauvais, viens me le dire, j’assumerai. (...) Moi j’ai fait ce que j’avais à faire, avec le cœur. Et je suis en paix avec ça. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais une chose est sûre : je n’ai jamais triché. J’ai fait tous les entraînements, zéro blessure."

Éloigné des terrains depuis cet été faute à un transfert avorté à Bastia, Wahbi Khazri continue de s'entretenir avant de trouver chaussure à son pied. "Je cours tous les jours, je fais des abdos, je touche un peu le ballon quand je peux, avoue le trentenaire.(...) Si un projet ambitieux me plaît, je foncerai. Sinon, on se posera en famille et peut-être que je dirai stop. Et franchement, j’ai aucun problème avec ça."