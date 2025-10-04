De retour à la compétition avec l’équipe de France U20, Djylian N’Guessan retrouve progressivement le rythme après sa blessure. L’ASSE, en concertation avec les Bleus, veille à préserver la santé de son jeune attaquant, promesse du centre de formation stéphanois.

Le nom de Djylian N’Guessan refait surface ces derniers jours du côté de Saint-Étienne. L’attaquant formé à l’ASSE, sélectionné pour disputer le Mondial U20 avec l’équipe de France, vit un retour progressif à la compétition après plusieurs semaines d’absence. Touché physiquement ces derniers mois, le jeune Stéphanois a suivi un protocole de réathlétisation encadré par le staff médical des Verts.

Selon L’Équipe, les deux parties — l’ASSE et la sélection tricolore — ont convenu d’une utilisation progressive du joueur. « Il revient de blessure, explique le sélectionneur Lionel Rouxel. Il a été réathlétisé, a réintégré l’entraînement des Verts. On nous a donné des consignes et des conseils pour l’avoir dans les meilleures conditions. »

Une approche prudente mais nécessaire pour éviter toute rechute et permettre à N’Guessan de retrouver, étape par étape, son meilleur niveau.

Djylian N’Guessan, entre patience et ambition

Sur le terrain, l’attaquant de 19 ans montre déjà des signes encourageants. Entré en jeu vingt-trois minutes face à l’Afrique du Sud (2-1), il a ensuite disputé une mi-temps contre les États-Unis (0-3). S’il répond bien physiquement, N’Guessan pourrait bénéficier d’un temps de jeu plus conséquent — environ une heure — lors du prochain match des Bleuets face à la Nouvelle-Calédonie.

Ce suivi précis témoigne du dialogue constant entre les staffs médicaux de l’ASSE et de l’équipe de France, un point souvent déterminant dans la gestion des jeunes talents internationaux. Les dirigeants stéphanois, conscients du potentiel de leur attaquant, préfèrent miser sur la prudence pour assurer une montée en puissance durable.

Une bonne nouvelle pour l'ASSE

L’implication de N’Guessan au Mondial U20 est une belle vitrine pour le centre de formation stéphanois, réputé pour son savoir-faire. Après des saisons marquées par des blessures et une adaptation nécessaire au haut niveau, l’attaquant retrouve de la confiance avec des joueurs de trois années plus âgés !

S’il continue sur cette lancée, il pourrait bien représenter une option offensive intéressante pour les Verts dans les semaines à venir.. L’ASSE suit donc sa progression avec attention, espérant le revoir au top à son retour dans le Forez.

En attendant, N’Guessan poursuit son apprentissage sous le maillot bleu, symbole d’un avenir que Saint-Étienne veut construire avec patience et méthode.