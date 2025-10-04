En quête de ses premiers points cette saison, l’ASSE féminine recevait l’Olympique de Marseille à Geoffroy-Guichard. Un match crucial face à un concurrent direct pour le maintien.

Avant cette 4e journée d’Arkema Première Ligue, les joueuses de Sébastien Joseph étaient toujours en quête de leur premier point, après trois revers consécutifs contre Nantes (1-0), l’OL (2-0) et le Paris FC (2-0). Ce samedi 4 octobre, l’ASSE retrouvait son Chaudron, pour la première fois de la saison. Un moment fort pour tenter de lancer enfin la machine.

En face, l’Olympique de Marseille, fraîchement promu avait également tout intérêt à briller. Après une défaite encourageante contre l’OL en ouverture (3-1), les Phocéennes espéraient ramener un résultat de ce déplacement chez un adversaire direct dans la course au maintien.

Sébastien Joseph avait haussé le ton après le dernier match

Avant la rencontre, l’entraîneur stéphanois avait publiquement exprimé sa frustration. Dans un message sans filtre, il avait pointé du doigt le manque d’implication de certaines joueuses :

« Pour l'instant, je vois des joueuses qui montrent déjà un excellent niveau. D'autres, j'ai l'impression qu'elles sont venues en vacances. S'il faut les renvoyer chez elles à la trêve, on le fera. »

Ce match contre l’OM devait donc être celui de la réaction, celui où l’état d’esprit et l’engagement priment sur tout le reste.

Le résumé du match entre l'ASSE - OM

Le XI retenu par Sébastien Joseph pour #ASSEOM 💪 Allez les Vertes ! 💚 pic.twitter.com/W4zUh7QpHx — ASSE Féminines 👸 (@ASSEFeminines) October 4, 2025

Le match débute de manière équilibrée. Ce sont toutefois les Marseillaises qui se procurent la première occasion dès la 5ᵉ minute, mais leur tentative n’est pas dangereuse et passe au-dessus des cages d’Alice Pinguet. Dans la foulée, les Vertes tentent de réagir, mais leur action est interrompue pour une position de hors-jeu.

Le premier quart d’heure est plutôt plaisant. Aucune des deux équipes ne parvient à prendre réellement l’avantage. Il manque cependant de précision dans le dernier geste. À l’image d’un service de Fon pour Hornemann : une passe simple en apparence, mais finalement trop fuyante pour être exploitée.

Finalement, à la fin de ce premier quart d’heure, les Marseillaises ouvrent le score grâce à une frappe somptueuse. Alice Pinguet est totalement battue, et il n’y a rien d’autre à faire que de constater les dégâts.

Les Vertes tentent de réagir. À la 24ᵉ minute, Rachel Corboz se charge d’un coup franc idéalement placé, à l’entrée de la surface. Mais sa tentative s’envole au-dessus de la cage marseillaise, alors qu’il y avait une belle opportunité d’égaliser.

À la 36ᵉ minute, les Stéphanoises perdent un ballon dans le camp adverse. Les Marseillaises en profitent pour lancer une contre-attaque rapide, menée par la buteuse Mathilde Bourdieu. Heureusement pour les Vertes, sa frappe termine juste à côté du but d’Alice Pinguet.

Juste avant la mi-temps, les joueuses de l’OM vont même doubler la mise. À la 45ᵉ minute, une belle frappe à proximité du but stéphanois finit au fond des filets. Une réalisation imparable qui permet aux Marseillaises de rentrer aux vestiaires avec un avantage de deux buts. À la pause, l’ASSE est menée 2-0 à Geoffroy-Guichard.

Seconde mi-temps de ASSE - OM

Au retour des vestiaires, Sébastien Joseph procède à deux changements : Sarah Cambot et Nikolina Istocki remplacent respectivement Faustine Bataillard et Welma Fon.

Mais comme en première période, ce sont les Marseillaises qui reviennent les plus tranchantes. Dès les premières secondes, Alice Pinguet doit s’employer pour repousser une frappe dangereuse. Quelques instants plus tard, l’OM insiste et parvient à marquer une nouvelle fois. Les Phocéennes mènent désormais 3 à 0 à Geoffroy-Guichard.

L’ASSE a bien du mal à réagir malgré les deux changements opérés à la pause. C’est même l’OM qui prend clairement le jeu à son compte et continue de maîtriser le tempo de la rencontre.

À la 59ᵉ minute, Sébastien Joseph effectue un nouveau double changement. Laura Hermann entre à la place de Rachel Corboz, tandis qu’Héloïse Mansuy connaît sa première apparition sous le maillot vert en remplaçant Amandine Pierre-Louis.

À la 75ᵉ minute, coup dur pour Héloïse Mansuy. La défenseure, entrée en jeu un quart d’heure plus tôt, doit quitter ses coéquipières sur civière après une blessure. Selon les informations des diffuseurs sur YouTube, il s’agirait d’une luxation du coude. Ina Kristoffersen prend alors sa place pour la fin de rencontre.

Quelques instants plus tard, les Marseillaises vont même inscrire un quatrième but. À la suite d’une nouvelle perte de balle stéphanoise, Alice Pinguet sort de sa surface mais se retrouve bien trop avancée. L’OM en profite et creuse encore un peu plus l’écart : 4 à 0 à la 80ᵉ minute de jeu.

Les Vertes s'inclinent pour la quatrième fois consécutive en Arkema Première Ligue. Rendez-vous la semaine prochaine face à Thonon Evian, pour la seconde rencontre de la coupe LFPP.