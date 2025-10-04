Malgré sa présence en Ligue 2, l’ASSE confirme sa popularité en se hissant dans le top 10 des meilleures affluences du foot français depuis le début de la saison. Avec plus de 134 000 spectateurs cumulés à Geoffroy-Guichard, les Verts écrasent la concurrence au sein de la division.

L’Olympique de Marseille ne laisse que des miettes à ses concurrents. Avec 194 362 spectateurs cumulés sur ses trois premières rencontres à domicile, le club phocéen domine largement le classement des affluences françaises. Son taux de remplissage dépasse les 97 %, et le Vélodrome tourne à plein régime.

L’OL (146 385 spectateurs) et le PSG (140 043) complètent le podium, devant Lille et Lens. Ce dernier enchaîne même les exploits avec un 70e match consécutif à guichets fermés. Mais le fait marquant de ce classement vient de la Ligue 2, et d’un club au cœur vert.

L’ASSE, seule en tête de la Ligue 2… des tribunes

C’est un véritable plébiscite populaire. Avec 134 023 spectateurs sur quatre matchs et une moyenne de 33 506 supporters par rencontre, l’AS Saint-Étienne écrase littéralement la concurrence en Ligue 2.

Le deuxième du classement, le SC Bastia, n’affiche "que" 33 765 spectateurs cumulés, soit quatre fois moins que les Verts. Avec un taux d’occupation de 90 % à Geoffroy-Guichard, l’ASSE démontre une fois de plus qu’elle évolue dans une autre dimension que ses adversaires.

Le contraste est saisissant : sur les 18 clubs de Ligue 2 ayant accueilli du public, aucun n’atteint même la moitié de l’affluence de l'ASSE. De quoi alimenter encore davantage les ambitions de remontée en Ligue 1, où les Verts ont toute leur place, à en juger par leur popularité intacte.

Ligue 2 : un fossé d’affluence entre Sainté et les autres

Voici le Top 5 des affluences en Ligue 2 cette saison :

Rang Club Moyenne spectateurs Total cumulés 1 AS Saint-Étienne 33 506 134 023 2 SC Bastia 11 255 33 765 3 Le Mans FC 9 010 36 040 4 Stade de Reims 9 731 29 194 5 Montpellier HSC 8 852 35 409

Dans ce contexte, la performance de l’ASSE prend une autre dimension. Le club stéphanois accueille à lui seul plus de 25 % des spectateurs de toute la Ligue 2 ! Un chiffre qui donne le vertige, et qui en dit long sur le soutien inconditionnel de son public.

Même des clubs de Ligue 1 comme Nantes, Rennes, Toulouse ou Strasbourg sont dépassés par l’ASSE en nombre total de supporters.

Classement global des affluences (Ligue 1 + Ligue 2)

Rang Club Moyenne spectateurs 1 Marseille 64 787 2 Lyon 48 795 3 Paris SG 46 681 4 Lille 43 804 5 Lens 37 864 6 Saint-Étienne 33 506

Le Chaudron, un véritable atout pour l'ASSE !

Plus qu’un chiffre, l’affluence à Geoffroy-Guichard est un symbole. Celui d’une ville qui vit pour son club, d’une ferveur qui transcende les divisions. Si les résultats sportifs varient, la fidélité des supporters, elle, ne faiblit jamais.

Alors que l’ASSE vise la remontée en Ligue 1, elle peut s’appuyer sur un atout majeur : un public parmi les plus fidèles et passionnés de France. Et cela, même en Ligue 2.