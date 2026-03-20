Excellente nouvelle pour la formation, Naoufan Mnemoi, jeune défenseur de l’ASSE, va disputer le prestigieux Mondial de Montaigu avec l’équipe de France U16. Une belle récompense pour un talent en pleine progression du centre de formation stéphanois.

La formation de l’AS Saint-Étienne continue de briller. Cette fois, c’est Naoufan Mnemoi (portrait ici) qui est mis à l’honneur. Le défenseur central, né en 2010, figure dans la liste des joueurs convoqués avec l’équipe de France U16 pour participer au Mondial de Montaigu. Un tournoi réputé, souvent révélateur de futurs grands noms du football.

Le jeune Stéphanois s’inscrit dans une génération ambitieuse. Les Bleuets, tenants du titre avec la génération 2009, arrivent avec un statut à défendre. Et pour Mnemoi, c’est une opportunité en or de se montrer au plus haut niveau face à des nations reconnues.

Mondial Montaigu : un défi relevé pour les Bleuets

Le tirage n’a pas épargné l’équipe de France. Les jeunes Tricolores devront affronter la Côte d’Ivoire, la Chine et surtout le Brésil, référence mondiale en matière de formation. Un groupe relevé qui promet des rencontres intenses et formatrices.

Dans l’autre poule, le Japon, le Pérou, le Mexique et le Portugal se disputeront les places qualificatives. Autant dire que le niveau global de la compétition sera particulièrement élevé.

Naoufan Mnemoi tentera de se distinguer

La présence de Naoufan Mnemoi dans cette sélection confirme la qualité du travail réalisé du côté de l’ASSE. Le club stéphanois, réputé pour son centre de formation, voit régulièrement ses jeunes talents intégrer les équipes de France.

Défenseur central moderne, Mnemoi se distingue par sa lecture du jeu et sa capacité à relancer proprement. À seulement 16 ans, il franchit une étape importante dans sa progression.

Pour rappel, l'équipe de Kévin De Jesus participera également à ce tournoi de Montaigu dans le cadre du "Challenge des Clubs".