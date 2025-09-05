À seulement 15 ans, Naoufan Mnemoi, né le 21 janvier 2010, s’impose comme l’un des grands espoirs de l’ASSE. Défenseur central exemplaire et compétiteur né, il a déjà séduit par son profil qui rappelle celui d’un certain Wesley Fofana.

Formé à la Busserine à Marseille où il a débuté le football en 2017, Naoufan Mnemoi a rapidement trouvé sa voie dans le football. Repéré par Air Bel, il rejoint le club phocéen en catégorie U13. Son éducateur de l’époque ne tarit pas d’éloges sur son évolution : « Entre ses débuts en U13 et son passage en U15, il a énormément progressé. Je retrouve chez lui beaucoup de similitudes avec Wesley Fofana, que j’ai également connu ».

Sous les couleurs d’Air Bel, Mnemoi se forge un palmarès dès son plus jeune âge. Champion régional U13 et vice-champion de France lors de la Pitch U13, il vit une saison historique avec son équipe. Mais plus que les titres, c’est son état d’esprit qui impressionne : travailleur, exemplaire et doté d’une personnalité discrète, il impose le respect sur et en dehors du terrain.

Durant deux saisons, il poursuit sa formation au pôle espoir d’Aix-en-Provence, tout en continuant de défendre les couleurs d’Air Bel le week-end. Une expérience formatrice, où il affine son jeu et développe son sens du duel. Très difficile à éliminer, il excelle aussi bien au sol que dans les airs, qualités qui font déjà de lui un défenseur redouté.

Naoufan Mnemoi, le compétiteur né

Si son profil technique et tactique séduit, c’est surtout son mental qui le distingue. Son ancien coach à Air Bel raconte une anecdote révélatrice : « Lors d’une finale régionale sur deux jours, il reçoit une grosse semelle sur la cheville. Le soir, il est vraiment blessé. Le lendemain, je lui dis de rester au repos. Il en décide autrement, joue le match et réalise une performance énorme. Résultat : on se qualifie. C’est un guerrier. »

Cette mentalité de compétiteur fait aujourd’hui de Naoufan un joueur qui inspire déjà le respect de ses coéquipiers. Toujours prêt à se surpasser, il incarne parfaitement l’exigence et la combativité qui collent à l’histoire de l’ASSE.

Son profil plaît aussi aux sélectionneurs nationaux. Convoqué avec l’équipe de France U15 la saison passée, il a franchi une nouvelle étape en participant au premier rassemblement des U16 en août 2025. Une reconnaissance méritée pour un joueur encore en pleine phase de développement, mais déjà promis à un bel avenir.

À l'ASSE, un avenir à construire

Arrivé à l’AS Saint-Étienne en juillet 2025, Naoufan Mnemoi a rapidement intégré les plans du club forézien. Défenseur central puissant et fiable, il pourrait, à moyen terme, être amené à renforcer l’équipe U17 nationale dirigée par David Le Moal. Ce week-end contre l'Olympique de Valence, il a déjà disputé ses premières minutes à ce niveau !

Son parcours rappelle celui de nombreux talents passés par le centre de formation stéphanois avant de s’imposer au plus haut niveau. La comparaison avec Wesley Fofana, devenue récurrente, en dit long sur le potentiel du joueur. Mais comme son coach le rappelle, c’est sa rigueur quotidienne et sa capacité à travailler sans relâche qui feront la différence.

Exemplaire, discret mais terriblement efficace, Mnemoi a tout pour poursuivre sa progression et s’installer comme une référence défensive dans les années à venir. Sa marge de progression est énorme et l’ASSE pourrait bien tenir là une nouvelle pépite formée dans le Forez.

Pour l’heure, son objectif est clair : continuer de franchir les étapes une à une et s’imposer comme un pilier de sa génération. Dans l’ombre mais avec détermination, Naoufan Mnemoi a le potentiel pour devenir grand mais le travail fera la différence.