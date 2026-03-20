En quête de temps de jeu et de confiance, Enzo Mayilla semble enfin trouver sa place sous les couleurs d’Aubagne. Prêté cette saison par l’AS Saint-Étienne, l’attaquant stéphanois enchaîne et monte en puissance au moment où son équipe en a le plus besoin. Titulaire lors des deux dernières rencontres, il s’est illustré le week-end dernier en trouvant le chemin des filets face à Dijon, confirmant un regain de forme encourageant sur le plan individuel.

Mais si Mayilla retrouve des couleurs, le contexte collectif reste délicat pour le SC Aubagne Air Bel. Depuis le début de l’année 2026, la dynamique est clairement négative avec six défaites sur les sept dernières sorties. Une série inquiétante qui a freiné les ambitions du club, désormais 10e au classement de National avant la réception de Sochaux, solide 3e.

Ce vendredi 20 mars 2026 à 19h30, au stade de Lattre-de-Tassigny, Aubagne a tenté de renverser la tendance face à un adversaire qui lui réussit peu. Les trois dernières confrontations entre les deux équipes, dont la plus récente en octobre 2025 (2-0), ont tourné à l’avantage des Sochaliens. Un défi de taille, mais aussi une opportunité pour Mayilla de confirmer son retour en forme.

Mayilla titulaire pour le troisième fois consécutive

Contre un candidat à la montée, les joueurs du SCAAB voulaient faire la bonne opération. Malheureusement, le match a tourné au cauchemar. Une défaite 4-1. Samy Baghdadi, ancien stéphanois, a inscrit un but. Les sochaliens ont déroulé en fin de rencontre avec deux buts dans les dix dernières minutes. Enzo Mayilla, titulaire, a joué 68 minutes avant d'être remplacé. Le SCAAB rate la possibilité de mettre fin à une mauvaise série qui dure depuis 8 matchs maintenant. La trêve tombe à pic pour les sudistes qui doivent se ressaisir et retrouver le goût de la victoire. Et pourquoi pas dès le prochain match contre Valenciennes la semaine prochaine en terres nordistes.