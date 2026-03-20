Ce samedi (20h), L’ASSE retrouve le Chaudron pour disputer la 28ᵉ journée de Ligue 2. Avant la réception d’Annecy, Brice Maubleu était présent devant les médias ce jeudi à la mi-journée. L'occasion d'évoquer son rôle et son avenir dans le club ligérien. Extraits.

Brice Maubleu (gardien de l’ASSE) : “Quand on est sur le banc, ce n'est pas la même pression déjà que quand on joue. Là, on est beaucoup plus acteurs qu'en étant sur le banc. Donc oui, ça change. Mais après, comme je l'ai dit, le fait d'avoir joué à Grenoble, j'avais l'impression de revenir un peu dans le passé. Je suis reparti tout de suite en mode compétition et de gagner des points avec Saint-Etienne, c'était l'objectif.

On est deuxième gardien. On est acteur, mais on n'est pas sur le terrain. Le résultat, il dépend beaucoup moins de nous. Alors, quand on est gardien titulaire, forcément, il y a quasiment 50% du résultat de l'équipe qui dépend du gardien. Donc, oui, on agit différemment dans les mots qu'on va avoir avant le match, dans notre préparation, dans notre concentration. C'est totalement différent qu'être sur le banc. Donc, oui, là, ça avait changé un petit peu."

Un role différent pour Maubleu en tant que titulaire

Brice Maubleu (gardien de l’ASSE) : “Oui, c'est pas du tout le même rôle. Là, je suis plus... Je suis là pour, comme je l'ai déjà dit plein de fois, je suis là pour accompagner Gautier. Je suis là pour pallier son absence et être performant aussi quand il n'est pas là. Donc non, ce n'est pas du tout le même rôle, ce n'est pas du tout les mêmes attentes. Je suis là aussi pour conseiller les jeunes à l'entraînement, pour les aider à progresser, pour les éviter de faire certains pièges. Donc non, rien à voir avec ce que j'avais à faire avant…

Ça faisait 10 ans que j'étais titulaire, mais je le vis bien aussi maintenant parce que justement, je savais à quoi m'attendre.

C'est sûr qu'on a toujours envie d'être acteur aussi du jeu, mais en étant numéro deux, on est quand même acteur différemment. Et quand il y a les résultats, c'est encore mieux, justement. On a échangé au début (avec Philippe Montanier), on avait fait un petit entretien, on avait parlé de ce rôle justement de gardien remplaçant parce que lui il l'avait eu notamment à Saint-Etienne aussi, il était numéro 2 ou 3.

Donc oui on a échangé, il m'a donné 2-3 conseils aussi, il avait besoin aussi d'un gardien performant en cas de pépin donc on a échangé là-dessus. Je travaille tous les jours, je n'ai quasiment pas raté d'entraînement depuis que je suis arrivé en août 2024. Je vais en salle, je reste pour faire de la finition avec les attaquants. Non, c'est une résilience. C'est aussi un côté compétiteur, toujours vouloir être aussi bon à l'entraînement. Il ne me reste pas non plus dix ans à jouer. Essayer de profiter des années qui restent pour être performant. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour s'améliorer aussi. On peut toujours progresser. C'est vraiment par le travail et par le fait de se dire, si un jour on a besoin de moi, il faut que je sois performant aussi. Sinon, j'arrête de jouer au foot et je fais autre chose."

L'appel du pied de Brice Maubleu à l'ASSE

Brice Maubleu (gardien de l’ASSE) : “C'est le corps qui décide et la tête. Mais c'est sûr que, footballeur, on ne peut pas s'arrêter à 37 ans, un an, et revenir en se disant qu'on va rejouer. Après, on est rattrapé au niveau physique. Donc, du moment où on arrête, c'est fini. On ne peut pas revenir en arrière. Donc, tant qu'on peut jouer, autant jouer. Je ne sais pas. Pour l'instant, je me projette jusqu'au match de ce week-end. Après, on verra.

Il y a des discussions, mais rien de concret. Saint-Etienne, c'est un club à part. Après, ce n'est pas moi qui décide. Mais oui, c'est un club à part et il y a un beau projet ici, c'est sûr. Si c'est moi qui décidais, pourquoi pas."