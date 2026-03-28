Après avoir battu l’Angleterre, mercredi après-midi, la Serbie U19 affrontait le Portugal ce samedi. Le latéral de l’ASSE, Strahinja Stojkovic était concerné par ce match. Résumé.

Six mois après son arrivée dans le Forez, Strahinja Stojkovic n’a participé qu’à une rencontre de Ligue 2. Entré en jeu lors de la défaite face au Mans à Geoffroy Guichard (2-3, le 18 octobre 2025), le jeune serbe n’a pas refoulé les pelouses de la seconde division française depuis.

Strahinja Stojkovic a tout de même participé à une autre rencontre avec le groupe professionnel. L’ancien joueur de l’Étoile Rouge de Belgrade avait joué la seconde période lors du 8ᵉ tour de Coupe de France contre l’USEM (11-1). L’ASSE veut prendre le temps avec son jeune espoir venu de Serbie et le laisse régulièrement à la disposition du groupe réserve.

Fréquemment appelé en équipe de jeunes dans son pays natal, Strahinja Stojkovic a une nouvelle fois rejoint la Serbie durant cette trêve. Avec sa sélection, le latéral droit stéphanois espère se qualifier pour le prochain Euro U19. Engagés dans le Tour Élite, les jeunes serbes ont battu l’Angleterre deux buts à zéro mercredi et souhaitaient enchaîner, ce samedi.

Titulaire, le joueur de l’ASSE a engrangé du temps de jeu face à une équipe où figurent de jeunes espoirs du foot Anglais comme le joueur d’Arsenal, Max Dowman (deuxième plus jeune joueur de l’histoire de la Premier League et plus jeune joueur de l’histoire de la Champions League) ou Rio Ngumoha (Liverpool).

La Serbie U19 espérait enchaîner face à leurs homologues portugais ce samedi.

Stojkovic titulaire avec la Serbie 19

Le Stéphanois était à nouveau titulaire et a disputé l’intégralité de la rencontre pour ce choc contre le favori de la poule. Rapidement, les Portugais ouvrent le score : 1-0 à la pause.

En seconde période, Stojkovic va écoper d’un carton jaune. Dans la foulée, les Serbes égalisent ! Score final : 1-1.

Les Portugais joueront contre l’Angleterre lors du dernier match, tandis que les Serbes affronteront la Pologne. Leaders au goal average actuellement, les Serbes tenteront de conserver cette avance pour se qualifier pour l’Euro 2026 au pays de Galles.