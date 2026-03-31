Depuis longtemps, le brassard de capitaine est un sujet. C'est d'autant plus le cas à l'ASSE où la pression populaire peut s'avérer particulièrement accentuée. Questionné sur Jean6michel Larqué à l'occasion de l'anniversaire de l'épopée de 1976, Julien Sablé revient sur ses années vertes et évoque cette pression parfois difficile à porter.

Julien Sablé, ancien capitaine de l'ASSE : « Le premier brassard que j’ai eu avec Sainté, c’était en arrivant en U15. Je l’ai porté jusqu’à la Gambardella qu’on a gagnée. Je devais prôner les valeurs du club. Je savais que j’avais l’ADN. La première fois en pro, j’avais 19 ans, c’était un match contre Lille avec Robert Nouzaret à 21 heures. On avait perdu, l’année des faux passeports. Il y avait beaucoup d’absents. Ça a été beaucoup de pression, même si c’était temporaire avec beaucoup d’anciens autour. C’était une fierté de l’avoir et une grande responsabilité. Mais par moments, c’était lourd à porter. Parce que quand ça va, ça va pour tout le monde et quand ça ne va pas, c’est pour le capitaine. »

Une pression à assumer à l'ASSE

Julien Sablé, ancien capitaine de l'ASSE : « À Sainté, la pression est terrible. C’est ce que je ressentais pour Jean-Michel. Ils étaient presque sur le toit de l’Europe avec un engouement et il y a des endroits avec plus de pression. Ce brassard, il fallait l’assumer, avoir des discussions difficiles avec les groupes. Il y avait une union dans le leur, mais je pense qu’ils ont eu quelques réunions qui n’ont pas dû être simples et Jean-Michel devait faire partie de ceux qui portaient cela. Je sais que quand je l’ai eu, sur des périodes décisives, délicates, c’est au capitaine d’insuffler une énergie en lien avec le club. La légitimité du brassard, c'est d’être bon sur le terrain. Je n’en ai jamais parlé avec lui, mais je pense que parfois, il a dû se sentir seul. Quand il fallait être performant et aussi être là pour en remonter un ou en rabaisser un parce qu’il sortait du cadre collectif. Ce qui sortait de 76, c’est qu’ils avaient des valeurs collectives au-dessus de la moyenne. »

Né le 11 septembre 1980 (45 ans) à Marseille (Bouches-du-Rhône).

Parcours : AS Saint-Étienne (1998-2007), RC Lens (2007-2009), OGC Nice (2009-2012), SC Bastia (2012-2014).

Entraîneur : Réserve ASSE (2015-2016), ASSE U19 (2016-2017), ASSE (2017, 6 matchs), Réserve Nice (2022-2023), Nice U19 (2024-2025).

Palmarès : 3 titres de champions de Ligue 2 (1999, 2004, 2009), 1 Coupe Gambardella (1998), 342 matchs avec l’ASSE.

Source : Le Progrès