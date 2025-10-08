Après plusieurs années dans l’ombre, David Wantier retrouve un poste plus exposé. L’ancien responsable du recrutement de l’AS Saint-Étienne (2015–2020) a été officiellement nommé directeur sportif de l’AJ Auxerre cette semaine. Un retour au premier plan qui soulève autant de curiosité que de questions.

L’AJ Auxerre a décidé de nommer David Wantier Directeur Sportif. Dans un communiqué publié cette semaine, le club bourguignon a annoncé que l’ancien dirigeant stéphanois devenait directeur sportif à part entière.

Jusqu’ici prestataire externe depuis novembre 2022, Wantier œuvrait déjà dans l’ombre du recrutement auxerrois, avec un forfait mensuel en tant que prestataire de services... Une situation parfoisjugée floue, notamment depuis sa condamnation à trois mois de prison avec sursis et 5 000 euros d’amende en décembre 2023, dans l’affaire des commissions.

Ce communiqué officialise donc une régularisation administrative et institutionnelle :

"Conseiller sous le statut de prestataire depuis novembre 2022, David Wantier s’engage avec l’AJ Auxerre en tant que directeur sportif. Auxerrois de cœur et riche d’une longue expérience dans le football, notamment à l’AS Saint-Etienne entre 2015 et 2020, il sera en charge de toute la politique sportive du club : effectif, recrutement, formation… L’AJA se réjouit de cet engagement sur la durée, qui symbolise la volonté de développement constant du club, sur le terrain comme en dehors."

De l'ASSE à Auxerre : le retour d’un visage connu

Connu des supporters stéphanois, Wantier avait dirigé la cellule de recrutement de l’ASSE entre 2015 et 2020, période marquée par des mercatos inégaux et des choix discutés. Limogé puis redevenu agent sous sa société Constellium, il s’était peu à peu repositionné comme consultant en stratégie sportive, avant d’être rappelé par l’AJA.

À Auxerre, il a contribué à plusieurs arrivées ciblées, dont celle d’Hamed Junior Traoré, et à la réorganisation du scouting. Désormais officialisé, son rôle se renforce : il pilotera la politique sportive.

David Wantier : Un pari assumé par l’AJA

Le choix de nommer Wantier marque une de continuité du côté auxerrois. Malgré des critiques autour de son influence, le club assume cette décision et met en avant son expérience et sa connaissance du football français.

Auxerre, en quête de maintien en Ligue 1 mais ambitieux dans son développement, mise sur un dirigeant au profil clivant, mais expérimenté, familier des arcanes du mercato.

Un retour sur le devant de la scène pour David Wantier !

