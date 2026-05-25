L’ASSE affrontera l’OGC Nice dans un barrage explosif pour décrocher le dernier billet vers la Ligue 1 2026-2027. Et avant même le coup d’envoi, les bookmakers peuvent donner leur pronostic sur les rencontres au regard des côtes proposées. Une tendance qui s’explique autant par la dynamique que par l’état physique des deux équipes.

Saint-Étienne joue gros. Très gros. Après une saison marathon, les hommes de Philippe Montanier vont disputer une double confrontation décisive face à l’OGC Nice. L’enjeu est immense : une place en Ligue 1 pour la saison 2026-2027.

À l'approche du barrage aller, les opérateurs de paris sportifs semblent avoir déjà choisi leur camp. Les différentes cotes publiées ces dernières heures placent légèrement l’ASSE en position de favori pour cette première manche. Un statut mesuré, mais réel.

Les bookmakers accordent en moyenne une cote autour de 2.25 pour une victoire stéphanoise, contre environ 2.70 à 2.85 pour un succès niçois. Le match nul reste lui aussi envisagé, mais les tendances convergent toutes vers un avantage vert.

ASSE - Nice : un contexte favorable aux Stéphanois

Cette position des bookmakers ne sort pas de nulle part. Plusieurs éléments jouent clairement en faveur des Verts avant cette confrontation.

Le premier concerne l’état physique des deux équipes. Nice arrive au bout d’une saison extrêmement chargée. Les Aiglons ont disputé 12 rencontres de plus que l’ASSE cette saison. Entre championnat, coupes et campagne européenne, les organismes sont marqués.

À l’inverse, Saint-Étienne a bénéficié d’un calendrier plus léger et surtout d’un temps de récupération nettement supérieur avant ce barrage. Un détail qui peut devenir capital dans une double confrontation aussi tendue.

Autre élément majeur : l’absence d’Elye Wahi. Le meilleur attaquant niçois manquera le barrage aller. Une perte immense pour le Gym tant son impact offensif a été déterminant cette saison. Sans lui, Nice perd une arme de profondeur et une partie importante de son efficacité devant le but.

Face à cela, l’ASSE pourra s’appuyer sur un groupe quasiment au complet et porté par une dynamique positive.

Les Verts devront maintenant assumer leur statut

Attention toutefois. Être favori chez les bookmakers ne garantit absolument rien. Ce barrage se jouera sur des détails, sur la gestion émotionnelle et sur la capacité des Stéphanois à répondre présents dans un contexte brûlant.

L’ASSE devra notamment réussir son entame de match afin de profiter rapidement des doutes niçois. Geoffroy-Guichard pourrait également jouer un rôle immense dans cette première manche.

Les hommes de Philippe Montanier savent désormais qu’ils sont attendus. Cette étiquette de favori devra être confirmée sur le terrain. Et dans ce type de rendez-vous, seule la vérité du match compte réellement.

Source : bookmakers sportifs (Unibet, Betclic, Winamax, PMU Sport)