À quelques heures du barrage entre l’ASSE et Nice, l’émission d’avant-match de Peuple-Vert, disponible sur notre chaîne Youtube, a donné le ton. Entre peur, excitation et espoir, les chroniqueurs Sylvain et Alex ont livré leurs impressions sur la double confrontation qui attend les Verts. Extraits.

C’est probablement la phrase la plus forte de l’émission. Pour Sylvain, le match aller à Geoffroy-Guichard représente quasiment toute la clé du barrage. "Le match aller, moi je pense que si on ne gagne pas au match aller, on peut faire une croix à 90 % sur la Ligue 1."

Le chroniqueur stéphanois estime que l’ASSE devra impérativement profiter du Chaudron pour faire vaciller une équipe niçoise en pleine crise de confiance. "Tu ne vas pas faire 0-0 à Geoffroy-Guichard et aller gagner à Nice. Ce n’est pas un monde qui existe."

“Nice est une équipe qui ne demande qu’à tomber de la falaise”

Et puis il y a ce qui concerne directement l’état psychologique du Gym. Malgré la supériorité théorique de l’effectif niçois, Alex estime que le contexte peut totalement faire basculer ce barrage. "Oui, c’est un match totalement déséquilibré. Sur le papier, il n’y a pas photo." Mais dans la foulée, le chroniqueur insiste sur les failles mentales de Nice après une saison catastrophique.

"Il y a des signes assez inquiétants dans cette équipe de Nice." Puis surtout cette sortie qui résume parfaitement l’ambiance actuelle autour du Gym : "C’est une équipe qui ne demande qu’à tomber de la falaise."

“À Nice, la peur gagne les corps”

Sylvain a également insisté sur la pression gigantesque qui entoure désormais l’OGC Nice. Pour lui, le club azuréen joue tout simplement sa survie sportive et économique. "Aujourd’hui, si l’OGC Nice est relégué en Ligue 2, c’est un cataclysme." Le chroniqueur voit même un début de panique dans les prises de parole du club niçois autour des internationaux et des conflits avec la FIFA ou la LFP. "On est en train de rentrer dans un combat psychologique sur tous les terrains parce que la peur gagne les corps."

De l'avis général, tout l’enjeu sera désormais de faire exploser mentalement Nice dès mardi soir dans un Geoffroy-Guichard annoncé incandescent.

Le Chaudron vu comme l’arme principale de l'ASSE

Les deux chroniqueurs ont enfin insisté sur l’importance capitale de l’ambiance du Chaudron. "Si Geoffroy-Guichard et les joueurs ont enfin compris que Geoffroy-Guichard était un atout plus, plus, plus, je pense qu’on peut presque plier le barrage à Saint-Étienne." Sylvain estime même qu’un gros résultat à l’aller pourrait totalement faire imploser le contexte niçois avant le retour à huis clos. "Imaginez si on est en mesure de les retourner à Geoffroy-Guichard. La semaine qu’ils peuvent vivre derrière peut être très compliquée à gérer."

Une chose est certaine : l’espoir reste immense malgré l’écart théorique entre les deux équipes.