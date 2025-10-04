Mahmoud Jaber a été convoqué par la sélection israélienne pour disputer deux rencontres capitales des éliminatoires du Mondial 2026. Un retour important pour le milieu stéphanois, après un dernier rassemblement manqué sur blessure.

Absent lors de la dernière trêve internationale en septembre, Mahmoud Jaber va retrouver les rangs de la sélection israélienne. Le milieu de terrain de l’AS Saint-Étienne figure dans la liste dévoilée le 4 octobre par la Fédération Israélienne de Football. Une convocation qui intervient après une période compliquée sur le plan physique. Cette période a été marquée par une grosse semelle reçue face à Grenoble. Ceci l’avait contraint au forfait.

Rétabli depuis, le joueur de 25 ans a repris l’entraînement collectif dans le Forez et même retrouvé sa place au milieu de terrain. Eirik Horneland a pris le temps de le réintégrer progressivement dans le groupe. Sa montée en puissance a été suffisante. Cela a suffi pour convaincre le sélectionneur national.

Deux rendez-vous décisifs pour Israël

La sélection israélienne de Mahmoud Jaber s’apprête à disputer deux matchs clés dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Le premier rendez-vous aura lieu le samedi 11 octobre face à la Norvège (18h00), le solide leader du groupe I avec 15 points en 5 matchs. Ensuite, le mardi 14 octobre, Israël se déplacera pour affronter l’Italie. C'est un autre adversaire direct dans cette poule particulièrement relevée.

Actuellement troisième du groupe avec 9 points, Israël doit impérativement prendre des points. L'objectif étant de rester dans le sillage des deux favoris. À égalité de points avec l’Italie, mais avec un match de plus, les coéquipiers de Jaber n’ont plus le droit à l’erreur.

Mahmoud Jaber à l'opportunité de se relancer pleinement

Pour Mahmoud Jaber, ce retour en sélection représente plus qu’un simple rassemblement : c’est l’opportunité de confirmer qu’il reste un cadre du milieu de terrain israélien. Et cela est malgré son coup d’arrêt physique. Très régulier en sélection la saison dernière, il pourra engranger du temps de jeu. Il reviendra à Saint-Étienne avec un supplément de confiance et de rythme.