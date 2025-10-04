À deux jours d’un déplacement périlleux à Montpellier, Eirik Horneland a livré un discours ferme en conférence de presse. Après la première défaite de la saison face à Guingamp, l’entraîneur de l’ASSE insiste sur la discipline, l’énergie collective et l’humilité que son groupe devra montrer samedi soir (20h).

Pour le technicien norvégien, la claque subie à Geoffroy-Guichard doit avant tout servir de leçon. « C’était douloureux à regarder, car je pense qu’on n’était pas prêts mentalement et physiquement. On doit accepter cette défaite, mais aussi apprendre de ce type de soirée. » Horneland a reconnu que ses choix auraient pu être différents face à l’enchaînement des matchs, mais il refuse de se cacher derrière l’excuse de la fatigue. « Oui, peut-être qu’il y avait un manque de fraîcheur. Mais ce n’est pas suffisant comme explication. Je pense que mentalement, on n’a pas abordé la rencontre de la bonne façon. »

La suspension de Bernauer comme électrochoc

La commission de discipline a tranché : Maxime Bernauer sera suspendu trois matchs fermes, plus un avec sursis. Une sanction logique pour Horneland, qui attend de son joueur et de l’ensemble de son groupe plus de maîtrise. « On a parlé avec Max. Il s’est excusé rapidement et j’ai apprécié. Mais l’ASSE doit montrer de l’élégance, dans la victoire comme dans la défaite. Quoi qu’il arrive, il faut toujours garder de la discipline. C’est ce qui caractérise les meilleures équipes. »

La concurrence comme moteur

Pour rebondir, Horneland pourra compter sur la richesse de son effectif. À ses yeux, la compétition interne doit pousser les joueurs à élever leur niveau. « La concurrence est une bonne chose. Les meilleurs clubs fonctionnent ainsi. Si tu veux être un grand club, tu dois avoir un groupe fort, où chacun lutte pour sa place. » L’exemple de Lucas Stassin est cité : le jeune attaquant, mis en confiance par une série de titularisations la saison passée, est aujourd’hui un élément clé de l’attaque stéphanoise.

Horneland insiste sur le rôle des latéraux dans la relance

Au-delà de l’aspect mental, Horneland insiste sur l’importance tactique des retours d’Ebenezer Annan et de João Ferreira. « On attend beaucoup de nos latéraux. Ils apportent de la vitesse, de la verticalité, et ils peuvent combiner à l’intérieur comme à l’extérieur. Ils vont nous aider à créer plus de connexions offensives. » L’entraîneur estime que ces repères collectifs sont encore en construction mais essentiels pour retrouver une dynamique positive.

En conclusion, Horneland a insisté sur l’état d’esprit attendu à Montpellier. « Je ne pense pas qu’on ait montré assez d’humilité et d’énergie contre Guingamp. Mais le football est simple : si les supporters voient une équipe qui donne tout, ils l’acceptent, même avec des erreurs. C’est ce que j’attends de mes joueurs samedi. »