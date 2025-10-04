À quelques heures de la réception de l’Olympique de Marseille à Geoffroy-Guichard, le coach de l'ASSE Sébastien Joseph et Chloé Tapia ont pris la parole en conférence de presse. Conscients de l’importance de ce rendez-vous, ils ont affiché leur détermination à lancer (enfin) la saison des Vertes.

Ce samedi à 17h, l’ASSE féminine affronte un concurrent direct pour le maintien : l’OM. Une affiche cruciale dans un contexte tendu, mais l’entraîneur stéphanois a débuté par une note positive concernant son groupe :

« On a des retours dans le groupe, c’est positif ! C’est le cas d’Héloïse Mansuy et Alexandria Lamontagne qui sont aptes. On ne compte également pas de blessés supplémentaires après le déplacement au PFC, c’est une bonne chose. »

Une stabilité bienvenue à l'heure d'aborder ce moment charnière du début de saison pour l'ASSE.

L'ASSE à la recherche de ses premiers points

L’ASSE reste sur trois défaites consécutives en championnat. Pourtant, le coach ne dramatise pas mais reste lucide :

« Bien sûr, on est à la recherche de nos premiers points. En voyant le calendrier, on savait qu'un début de saison difficile était une possibilité, une éventualité. La frustration de ce début de saison, c’est surtout ce match à Nantes. On avait la sensation de pouvoir ramener des points de ce déplacement mais jouer la fin de cette rencontre à 10 ne nous a pas aidés. » En outre, l'ASSE doit relever la tête rapidement.

« Ensuite, on savait qu’on avait des matches compliqués, contre des équipes de Champions League. Ce bilan comptable après trois rencontres est une déception, mais il n’entame en rien notre envie de lancer pleinement cette saison. »

La réception de Marseille représente donc bien plus qu’un simple match pour l'ASSE.

Marseille : un adversaire direct à ne pas rater

Sébastien Joseph n’élude pas l’importance de cette confrontation face à un promu, mais affiche du respect :

« C’est une équipe qui a un projet de jeu qu’elle connaît et pratique depuis la saison dernière. Elle s’est renforcée avec des joueuses performantes. Elle aussi est en quête de points après avoir joué des matches difficiles. C’est une équipe qu’on respecte et qu’on attend d’affronter avec impatience. »

« Nous ne sommes pas dans une situation d’urgence, notamment parce qu’on prend en compte ce calendrier, mais la motivation est totale. Il y a des échéances à ne pas rater, cette réception de Marseille en fait partie pour l'ASSE, un tournant peut-être. »

Un discours mesuré, mais engagé.

Du côté des joueuses de l'ASSE, Chloé Tapia partage cet état d’esprit :

« Effectivement, Marseille est une équipe en quête de points comme nous. Ce n’est pas évident pour notre groupe d’entamer une saison avec un bilan comptable qui reste bloqué. On le sait, la réception de Marseille ce week-end est un match capital pour nous, nos espoirs à l'ASSE en dépendent. »

« Surtout à Geoffroy-Guichard où il est toujours un plaisir et un privilège d’évoluer. On se doit de gagner. »

Un rendez-vous dans le Chaudron, pas comme les autres

C’est la première fois cette saison que les Vertes évolueront à Geoffroy-Guichard. Une expérience encore rare pour cette section, mais vécue avec excitation :

Chloé Tapia : « On n’a pas forcément nos repères dans ce stade qu’on connaît un peu moins que le Salif-Keita. Mais on a bien travaillé cette semaine défensivement comme offensivement pour être dans les meilleures conditions pour jouer ce match important et pour défendre les couleurs de l'ASSE. »

Sébastien Joseph : « C’est un plaisir énorme de jouer dans ce stade. On a besoin d’un soutien sans faille. Dans certains stades en France, comme à Nantes ou à Lens, on a vu récemment que le football féminin français avançait. On a envie que l’ambiance qui porte les garçons chaque week-end à Geoffroy-Guichard nous porte également. »

Le message est clair : le Chaudron doit devenir une forteresse aussi pour les féminines de l'ASSE.