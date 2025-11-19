La trêve internationale de novembre a offert un panorama contrasté pour les internationaux de l’ASSE. Certains ont performé, d'autres ont peu joué et pour les derniers, les résultats n'ont pas été au rendez-vous. Un bilan nuancé dont Eirik Horneland devra tirer profit avant la reprise en Ligue 2.

La trêve internationale a permis d’observer les internationaux de l’ASSE dans des contextes très variés, révélant des dynamiques nettement différentes selon les profils. Parmi les signaux les plus encourageants, les jeunes Bleuets ont confirmé la qualité du travail de formation stéphanois. L

uan Gadegbeku, de retour après blessure, a retrouvé le chemin des filets face aux Îles Féroé et rappelé qu’il retrouvait progressivement son niveau. Entré en cours de match, il n’a eu besoin que de quelques minutes pour scorer et montrer qu’il reste un joueur capable d’impacter rapidement une rencontre. Dans la même catégorie, Nadir El Jamali a poursuivi son ascension. Buteur contre la Bulgarie, puis de nouveau contre la Hongrie, il a démontré qu'il était en grande forme. Le milieu offensif a confirmé qu’il pouvait être un élément stabilisant, à la fois en sélection et à l’ASSE. Axel Dodote, lui aussi très impliqué, a montré une belle assurance avec les U19 français. Présent deux fois dans le onze de départ, il s’est imposé comme un élément solide de la défense tricolore.

Dans un registre différent, Strahinja Stojkovic a vécu une trêve extrêmement victorieuse. Le jeune latéral serbe, qui évolue encore beaucoup avec la réserve, a disputé deux rencontres complètes avec la Serbie U19 avant d’entrer en jeu contre la Croatie. Trois matchs, deux titularisations, un apprentissage accéléré et un surcroît de confiance : un rassemblement parfaitement exploité.

Pour Irvin Cardona, cette parenthèse internationale a confirmé son regain de forme. Auteur d’une réalisation face à la Pologne, l’attaquant revient dans le Forez avec un capital confiance rehaussé. Au rayon des satisfactions, Ben Old a également profité de son temps de jeu. Buteur contre la Colombie après son entrée en jeu, il a rappelé qu’il pouvait offrir une alternative crédible sur les ailes. La deuxième rencontre aura été moins fructueuse avec une défaite 2-0 face à l'Équateur et une sortie à la 66e minute.

Une pause utile pour d'autres internationaux de l’ASSE moins sollicités

Tous les internationaux de l’ASSE n’ont pas bénéficié du même volume de jeu, mais cela peut finalement jouer en faveur du club. C’est le cas de Mahmoud Jaber, qui n’a connu que quelques minutes sur l’ensemble du rassemblement israélien. Longtemps resté sur le banc face à la Lituanie puis à la Moldavie, le milieu stéphanois n’a disputé qu’un court passage en fin de rencontre lors du dernier match. Une gestion qui offre au joueur une trêve presque idéale sur le plan physique, lui qui sortait d’un mois chargé en club et semblait retrouver progressivement du rythme sous le maillot vert. Pour Eirik Horneland, ce temps de respiration forcé pourrait être bénéfique au moment d’aborder une série d’échéances importantes.

Le cas d’Ebenezer Annan est comparable. Habituellement très sollicité en club, le latéral gauche n’a pas joué une seule minute lors des deux matchs du Ghana, face au Japon puis à la Corée du Sud. Si cette inactivité peut s'avérer frustrante pour lui, elle constitue aussi une forme de décompression bienvenue après un début de saison éprouvant. Des joueurs, peu utilisés, qui reviennent frais et disponibles pour la suite de la compétition.

À l’inverse, certains joueurs ont connu une trêve mixte, avec du temps de jeu mais sans résultats probants. Lucas Stassin a disputé l’intégralité de la rencontre avec la Belgique U21 contre l’Autriche, mais sa sélection s’est inclinée en fin de match. L’attaquant n’a pas manqué d’envie, mais il peine encore à retrouver l’efficacité de son début de saison. Ce rassemblement lui aura néanmoins permis de réenclencher un rythme compétitif, alors que la concurrence avec Joshua Duffus s’annonce de plus en plus exigeante.

Une trêve plus délicate pour certains Stéphanois

Enfin, quelques internationaux ont vécu une trêve nettement plus complexe comme Zuriko Davitashvili. Titulaire lors des deux rencontres de la Géorgie, il n’a jamais trouvé les conditions pour s’exprimer pleinement. Surclassé par l’Espagne puis battu en Bulgarie malgré une domination très nette, le milieu offensif a souffert dans une équipe en difficulté constante. Sorti avant la fin du second match, il revient dans le Forez sans blessure, mais avec la frustration de deux défaites lourdes. Il s'agira désormais de transformer cette déception en moteur pour retrouver sa dynamique.

Globalement, cette trêve internationale reste positive : les internationaux de l’ASSE ont, pour la plupart, engrangé soit de la confiance, soit de la fraîcheur bienvenue. Aucun blessé n’est à déclarer et plusieurs profils semblent prêts à reprendre le championnat avec ambition. Pour un club engagé dans la course à la montée, cette donnée est essentielle.