L’ASSE Nancy approche et Eirik Horneland doit trancher trois choix majeurs dans son onze de départ. Entre incertitudes physiques, formes du moment et retours importants, le coach des Verts devra faire des choix forts pour maintenir la dynamique victorieuse à Geoffroy-Guichard samedi soir.

À trois jours du coup d’envoi d’ASSE Nancy, rien n’est arrêté. Entre gestion des retours de blessures et de selection, forme du moment et impératifs tactiques, Eirik Horneland doit trancher trois choix déterminants. Trois décisions qui pourraient façonner le visage du match et, peut-être, la suite de la saison. Explications

Pedro ou Bernauer : le dilemme qui secoue la défense des Verts

Cette semaine, le premier chantier d’Horneland concerne la charnière centrale. Et c’est peu dire que le sujet anime les débats du côté de l’Étrat. Kevin Pedro, lancé dans le grand bain face à Troyes, a impressionné. Sérieux, propre dans ses interventions, le jeune défenseur stéphanois a même marqué lors d'une de ses deux apparitions. Un rendement immédiat qui donne matière à réflexion au staff.

En face, Maxime Bernauer revient tout juste d’une blessure au genou qui a suscité l’inquiétude. L’ancien parisien a dû passer par plusieurs infiltrations. En effet, avant le déplacement à Troyes, son genou avait gonflé et il n’a finalement pris part ni au championnat ni à la Coupe de France face à Quetigny. Ce mardi, bonne nouvelle : il a retrouvé l’entraînement collectif. Mais une question demeure : sera-t-il vraiment prêt à 100 % d’ici samedi ?

La tentation de relancer Bernauer, pilier défensif depuis l’été, existe toujours. Mais la forme éclatante et la sérénité affichée par Pedro placent Horneland devant un choix périlleux. Relancer son cadre ou récompenser la performance ? Réponse samedi 19h.

Miladinovic ou Moueffek pour compléter le milieu ?

Le deuxième dossier brûlant concerne l’équilibre du milieu de terrain. Derrière les indiscutables Mahmoud Jaber et Florian Tardieu, la troisième place est très convoitée. Igor Miladinovic revient de suspension après trois matches sur la touche. Titularisé en Coupe de France, le milieu serbe a confirmé sa valeur lorsqu’il évolue dans un contexte où la pression défensive est moindre. Précis, dynamique, toujours disponible entre les lignes, il reste un élément clé dans la philosophie de relance voulue par Horneland.

Face à lui, Aimen Moueffek monte en puissance. Très convaincant contre Troyes, le Marocain a retrouvé du rythme et surtout de la continuité. Son volume de jeu, sa projection et son harcèlement permanent en font un profil difficile à évincer. Il est actuellement l’un des hommes les plus en forme du groupe.

Le dilemme est clair : faut-il réintégrer Miladinovic au risque de couper l’élan d’un Moueffek enfin régulier ? Horneland devra aussi tenir compte de l’adversaire : Nancy propose un milieu bien en place et agressif. Le choix pourrait donc dépendre du plan de jeu : densifier l’impact ou accélérer la circulation.

Stassin ou Duffus, qui mènera l’attaque des Verts ?

Enfin, dernier chantier – et pas des moindres : la pointe de l’attaque. Joshua Duffus sort d’un match XXL face au leader troyen. Deux passes décisives, un but, une influence continue… difficile d’imaginer l'ancien de Brighton hors du onze après une telle prestation. Mais l’histoire se complique : touché aux ischios, il a quitté ses partenaires en fin de match et n’a pas participé à la rencontre de Coupe de France. Ce mardi, Duffus s’entraînait toujours individuellement, contrairement à Bernauer et Ferreira qui ont réintégré le groupe.

La prudence sera-t-elle de mise ? Une rechute serait catastrophique pour la suite de la saison. Le staff veut absolument éviter ce scénario.

En face, Lucas Stassin revient dans le Forez après avoir disputé 90 minutes avec les espoirs. Désormais, rentré de sélection et donc pleinement avec le groupe pro, il enchaînera la semaine complète d’entraînement. Ses qualités de fixation, sa générosité et sa capacité à ouvrir des espaces restent des atouts précieux. Même si ses statistiques récentes sont en retrait, il conserve la confiance du staff. Qui de Stassin ou Duffus va commencer ? La gestion du risque pourrait bien dicter la décision finale.

Compo probable : Larsonneur - Ferreira - Bernauer - Nadé - Annan - Tardieu - Jaber - Moueffek - Cardona - Stassin - Boakye.