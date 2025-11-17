Ce lundi soir, Sainté Night Club revient pour un 198e épisode riche en débats, entre retour sur la Coupe de France et projection sur la réception de Nancy. L'ASSE peut enchainer après deux victoires. On en demande pas mieux.

La semaine a été idéale pour les Verts. Après un succès solide à Troyes, leader de Ligue 2, l’AS Saint-Étienne (ASSE) a confirmé sa bonne dynamique en se qualifiant pour le 8e tour de la Coupe de France sur la pelouse de Quetigny (R2). Mais entre conditions de jeu particulières et jeunesse au pouvoir, ce match a soulevé de nombreuses interrogations. C’est justement tout ce que l’équipe du Sainté Night Club abordera ce lundi soir dans une nouvelle émission à suivre en direct dès 20h30 sur YouTube et Twitch.

Au programme de ce numéro 198 : un débrief complet du match contre Quetigny, avec une question centrale : était-ce raisonnable de jouer dans de telles conditions ? Les chroniqueurs reviendront aussi sur les prestations solides de certains cadres, comme Moueffek, et la belle entrée en matière des jeunes Nguessan et Eymard.

Côté actu chaude, le dossier Lucas Stassin s’invite au menu. Après sa sortie médiatique, que faut-il penser de sa communication ? Et surtout : son avenir à Sainté est-il encore crédible ?

L’émission basculera ensuite vers la Coupe de France, avec le tirage d’un nouveau club de Régional pour le 8e tour. Peut-on parler d’un tableau favorable ? Quel objectif viser ? Enfin, la réception de Nancy, samedi à Geoffroy-Guichard, marquera le retour à la Ligue 2. Sans plusieurs internationaux, quelle composition pour Eirik Horneland ? Le débat s’annonce animé.

