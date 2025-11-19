Plus de 350 supporters nancéiens annoncés dans le Chaudron : un déplacement encadré qui rappelle l’attractivité de Geoffroy-Guichard… et l’enjeu pour l’ASSE.

Les tribunes de Geoffroy-Guichard connaissent rarement des soirées calmes, et face à Nancy ça ne fera pas exception. Plus de 350 supporters lorrains feront la route jusqu’à Saint-Étienne, répartis dans six bus remplis en quelques heures. Pour l’ASNL, habituée ces dernières saisons aux stades discrets du National, ce déplacement a un goût particulier : retrouver une enceinte mythique et une ambiance qui dépasse le simple match de Ligue 2.

Un parcage plein pour Nancy, preuve que Geoffroy-Guichard reste une destination attendue

L’encadrement strict du déplacement imposait un voyage exclusivement en bus, ce qui n’a pas freiné les fans lorrains. En Forez, on le sait : quand un parcage se mobilise ainsi, l’intensité monte.

Pour l’ASSE, cela crée un contexte toujours agréable où l’atmosphère et l'ambiance seront comme toujours présente.

Un match où la pression pèsera surtout sur l'ASSE

L’AS Nancy Lorraine viendra avec l’idée de bousculer l’ASSE. Ce type de rencontre rappelle que la Ligue 2 reste un championnat où personne n’arrive en victime. Trop souvent piégé à domicile, l'ASSE devra entamer la rencontre de la meilleure des manières. Pour l’ASSE, qui vise le haut du tableau, l’objectif sera clair : imposer une maîtrise rapide pour ne pas laisser l’ASNL croire à l’exploit.

Geoffroy-Guichard, un cadre qui peut basculer le match

Le Chaudron répondra présent comme chaque samedi. L'affluence continue de grandir pour ce match qui intervient après quinze jours de coupure en Ligue 2. Rendez-vous samedi soir dans un chaudron qu'on espère des grands soirs. A deux points du leader troyen qui jouera à Laval ce vendredi, les Verts pourraient recoller en cas de résultats favorables.

Face à un parcage nancéien mobilisé, l’ASSE doit verrouiller Geoffroy-Guichard et affirmer son statut devant son public.

Source : Est Républicain