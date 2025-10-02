La trêve internationale d'octobre va suivre la 9e journée de Ligue 2 disputée ce week-end. En Afrique, le Ghana vient de publier sa liste de 24 jours pour jouer deux matches éliminatoires à la Coupe du monde 2026. Un vert y figure, un autre a été oublié.

Après s'être incliné à Geoffroy-Guichard face à Guingamp samedi dernier (2-3), sa première défaite de la saison, l'ASSE enchaîne ce week-end par un nouveau choc sur le terrain de Montpellier (samedi, 20 h). Deuxièmes du championnat derrière Troyes, les Verts seraient bien inspirés de réagir. Cela leur permettrait de rester au contact de l'ESTAC. Juste derrière, les championnats européens se mettront sur pause. Cela permettra à la trêve internationale d'octobre de se dérouler.

Un Vert snobé par le Ghana

Une période où plusieurs joueurs de l'effectif stéphanois seront sur le pont. Après Ben Old, qui va rejoindre la Nouvelle-Zélande pour deux matches amicaux face à la Pologne et la Norvège, une autre sélection internationale vient de convoquer un Vert. En effet, en pleine période de qualification à la Coupe du monde 2026, le Ghana s'apprête à jouer sa qualification pour la prochaine épreuve intercontinentale. Les Black Stars, premiers de leur groupe I, se déplacent en République centrafricaine (8 octobre, 18 h). Ensuite, ils recevront les Comores (12 octobre, 21 h).

Pour ce faire, Chris Hughton a choisi de convoquer un groupe de 24 joueurs dont fait partie un joueur de l'ASSE. C'est Ebenezer Annan qui s'apprête à s'envoler pour l'Afrique. Là-bas, il pourrait honorer ses septièmes et huitièmes sélections en carrière. Titularisé à six reprises cette saison avec les Verts, le latéral gauche a manqué deux rencontres en raison d'une blessure à la cheville. De retour face à Reims, il a immédiatement retrouvé sa place dans le 11 d'Eirik Horneland. Fort heureusement sans rechuter.

🚨Our men for the final lap! ✊🏾🇬🇭 🛫 We take on Central African Republic in Meknès, Morocco on October 8. 🏟️ Then we wrap it up at home against Comoros in Accra on October 12.#BlackStars | #FIFAWCQ pic.twitter.com/JKI9IQbL3G — 🇬🇭 Black Stars (@GhanaBlackstars) October 2, 2025

Une sélection pour Annan mais pas pour Augustine Boakye, pourtant auteur d'un très gros début de saison du côté du Forez. Buteur deux fois et passeur décisif à cinq reprises en huit matches de Ligue 2, le milieu offensif n'a pas encore eu l'occasion d'être appelé par sa sélection nationale. Pourtant, ce ne sera toujours pas pour cette période de trêve. Assurément une déception pour le n° 20 des Verts.

Les deux matches du Ghana

Mercredi 8 octobre, 18 h : République centrafricaine - Ghana

Dimanche 12 octobre, 21 h : Ghana - Comores.