Samedi soir, le stade de la Mosson accueillera l’affiche de la 9ᵉ journée de Ligue 2 entre l’AS Saint-Étienne (ASSE) et Montpellier. Avant ce duel face aux héraultais, Eirik Horneland s’est exprimé en conférence de presse. L’entraîneur des Verts a partagé ses attentes et son approche pour cette nouvelle étape du championnat.

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : "Sur le groupe, Luan Gadegbeku et Lassana Traoré sont forfaits. C'est tout ce qui concerne au niveau des blessures. En dehors de ça, on a eu quelques cas de maladie cette semaine. Ça nous a affecté sur la préparation de la rencontre. Je ne suis pas encore sûr que tout le monde sera à 100% pour composer l'équipe. En dehors de ça, Max Bernauer a été suspendu, donc il ne sera pas apte pour la prochaine rencontre."

L'Etrat couve un virus

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : "Les joueurs qui ont été touchés par la maladie sont Augustine Boakye, Florian Tardieu et Maxime Bernauer. On va voir comment ils répondent à la séance de demain parce qu'ils ont déjà été de retour à l'entraînement ce jeudi.

On fait le maximum déjà en temps normal pour éviter ce genre de maladie. On voit que c'est un petit peu plus présent en ce moment. Je n'ai pas connaissance de savoir si c'est la même chose en dehors de nous, autour du club. Mais on fait le maximum pour éviter que ça se propage, on évite de se serrer les mains, on a certaines routines en place avec le staff médical. On leur conseille de prendre soin d'eux après la douche parce que les variations de température sont assez importantes entre le matin où il fait assez froid et le milieu de journée où il commence à faire déjà un petit peu chaud. Moi-même, je ressens un petit peu cette difficulté.

L'ASSE doit rester classe

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : "Nous avons discuté avec Max Bernauer et il m'a dit immédiatement qu'il n'était pas acceptable d'avoir cette réaction. D'ailleurs, j'apprécie qu'il se soit aussi excusé très rapidement. C'est évidemment quelque chose qu'on n'aime pas voir. L’AS Saint-Etienne est un club qui doit être dans l'élégance sur le terrain et dans ce genre de comportement aussi. Il faut qu'on ait le même comportement dans la défaite que dans la victoire. L'équipe de Guingamp nous a surpassé au niveau du combat. C'était une soirée difficile pour nous, c'est notre première défaite, mais il faut savoir aussi l'accepter. On peut regretter que Guingamp n'ait pas été aussi un peu plus élégant dans la manière de célébrer, mais c'est des choses qu'on doit accepter. On doit éviter de se retrouver pénalisé après ce genre de situation.

Quoi qu'il arrive, sur et en dehors du terrain, il faut toujours montrer de la discipline. On voit que c'est souvent l'une des grosses qualités des meilleures équipes. Concernant la durée de la suspension, elle ne m'a pas surprise. C'est celle que j'avais anticipée et c'est celle qui est tombée."