Quasiment absent des radars avec l’ASSE, Ben Old va pourtant retrouver la sélection néo-zélandaise pour deux nouveaux matchs amicaux face à la Pologne et la Norvège. Une belle opportunité, pour l'ailier des Verts d'avoir un peu plus de temps de jeu.

Avec seulement 68 minutes jouées en Ligue 1 depuis le début du mois de septembre, Ben Old peine à s’imposer dans la rotation d’Eirik Horneland. Il faut dire que la concurrence est rude. Le coach de l'ASSE peut compter sur de nombreux hommes : Irvin Cardona, Zuriko Davitashvili, Augustine Boakye. Joshua, Duffus Lucas Stassin ou encore Ben Old. Et pourtant, l’ailier gauche de l’AS Saint-Étienne vient d’être appelé une nouvelle fois avec la Nouvelle-Zélande. Il disputera deux rencontres amicales : face à la Pologne le 9 octobre, puis contre la Norvège le 14 octobre.

Un choix fort de la part du sélectionneur néo-zélandais, qui continue de faire confiance à l’ancien joueur du Wellington Phoenix, malgré son manque de rythme en club.

Une opportunité pour briller hors de Saint-Étienne

Déjà présent lors de la double confrontation face à l’Australie, Ben Old avait été titularisé lors du match retour. Une prestation encourageante mais inaboutie, conclue par une sortie à la 67e minute. Cette nouvelle fenêtre internationale pourrait lui permettre de gagner en confiance et en condition physique. En effet, il reste en retrait dans la hiérarchie stéphanoise.

Avec Chris Wood à ses côtés, Old espère saisir sa chance et convaincre son sélectionneur… et pourquoi pas relancer sa situation à l’ASSE.

L’ASSE toujours dans l’attente du "vrai" Ben Old

Du côté des Verts, on attend encore l’éclosion de l’ailier néo-zélandais, arrivé en 2024 et freiné par une lourde blessure au genou. Depuis, les opportunités se font rares et ses apparitions en match officiel restent anecdotiques. Mais à 22 ans, le Kiwi a encore du temps devant lui… à condition de le rentabiliser.

La sélection néo-zélandaise semble toujours croire en lui. Reste à savoir si cela suffira à relancer sa carrière stéphanoise.