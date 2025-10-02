Battus lors de leur dernière sortie, les Verts veulent réagir samedi face à Montpellier (J9 Ligue 2). L’arbitre désigné pourrait déjà donner le ton de ce rendez-vous décisif face à un concurrent sérieux.

C'est au tour d'Antoine Valnet de diriger une rencontre de la bande à Eirik Horneland. Si l'homme en noir n'a jamais été au sifflet pour diriger un match des Montpelliérains, ce dernier a déjà croisé la route de l'ASSE à plusieurs reprises.

50% de victoires sous Valnet ?

Antoine Valnet, 36 ans, connaît déjà bien l’ASSE. En six rencontres dirigées, l’arbitre affiche un bilan plutôt équilibré avec les Verts : trois victoires, un nul et deux défaites. Il a d’ailleurs croisé les Stéphanois cette saison, en ouverture du championnat, lors du match nul 3-3 face à Laval. Rencontre pour laquelle Théo Pellenard avait vu rouge.

Habitué des joutes de Ligue 2 avec 63 matchs au compteur, Valnet a déjà distribué 215 cartons jaunes et 9 cartons rouges.

Les arbitres de la 9e journée de Ligue 2

Boulogne - Red Star FC :

Arbitre centre : ALEXANDRE PERREAU NIEL

Arbitre assistant 1 :ROMAIN GALIBERT

Arbitre assistant 2 :HUSEYIN OCAK

SC Bastia - USL Dunkerque

Arbitre centre : AURELIEN PETIT

Arbitre assistant 1 : VIANNEY ROZAND

Arbitre assistant 2 : ROMAIN GALIBERT

Pau FC - Clermont Foot 63

Arbitre centre : EDDY ROSIER

Arbitre assistant 1 : REGIS GAILLARD

Arbitre assistant 2 : CHRISTOPHER SPADAFORA

EA Guingamp - AS Nancy-Lorraine

Arbitre centre : AZZEDINE SOUIFI

Arbitre assistant 1 : GREGOIRE VALLETEAU

Arbitre assistant 2 : SEBASTIEN LEMAIRE

Le Mans FC - ESTAC

Arbitre centre : STEPHANIE FRAPPART

Arbitre assistant 1 : MIKAEL BERCHEBRU

Arbitre assistant 2 : STEVEN TORREGROSSA

FC Annecy - Laval MFC

Arbitre centre : THIERRY BOUILLE

Arbitre assistant 1 : MOHAMED BENKEMOUCHE

Arbitre assistant 2 : FLORENT MARMION

Amiens SC - Boulogne Sur Mer

Arbitre centre : AHMED TALEB

Arbitre assistant 1 : GAETAN KORBAS

Arbitre assistant 2 : BASTIEN COURBET

Stade de Reims - Grenoble Foot 38

Arbitre centre : TIFENN LEPRODHOMME

Arbitre assistant 1 : FREDERIC HEBRARD

Arbitre assistant 2 : YANN THENARD

Montpellier HSC - AS Saint-Étienne

Arbitre centre : ANTOINE VALNET

Arbitre assistant 1 : QUENTIN GUIDOU

Arbitre assistant 2 : ELODIE COPPOLA

Arbitre remplaçant : SAMIR ZOLOTA