Battus lors de leur dernière sortie, les Verts veulent réagir samedi face à Montpellier (J9 Ligue 2). L’arbitre désigné pourrait déjà donner le ton de ce rendez-vous décisif face à un concurrent sérieux.
C'est au tour d'Antoine Valnet de diriger une rencontre de la bande à Eirik Horneland. Si l'homme en noir n'a jamais été au sifflet pour diriger un match des Montpelliérains, ce dernier a déjà croisé la route de l'ASSE à plusieurs reprises.
50% de victoires sous Valnet ?
Antoine Valnet, 36 ans, connaît déjà bien l’ASSE. En six rencontres dirigées, l’arbitre affiche un bilan plutôt équilibré avec les Verts : trois victoires, un nul et deux défaites. Il a d’ailleurs croisé les Stéphanois cette saison, en ouverture du championnat, lors du match nul 3-3 face à Laval. Rencontre pour laquelle Théo Pellenard avait vu rouge.
Habitué des joutes de Ligue 2 avec 63 matchs au compteur, Valnet a déjà distribué 215 cartons jaunes et 9 cartons rouges.
Les arbitres de la 9e journée de Ligue 2
Boulogne - Red Star FC :
Arbitre centre : ALEXANDRE PERREAU NIEL
Arbitre assistant 1 :ROMAIN GALIBERT
Arbitre assistant 2 :HUSEYIN OCAK
SC Bastia - USL Dunkerque
Arbitre centre : AURELIEN PETIT
Arbitre assistant 1 : VIANNEY ROZAND
Arbitre assistant 2 : ROMAIN GALIBERT
Pau FC - Clermont Foot 63
Arbitre centre : EDDY ROSIER
Arbitre assistant 1 : REGIS GAILLARD
Arbitre assistant 2 : CHRISTOPHER SPADAFORA
EA Guingamp - AS Nancy-Lorraine
Arbitre centre : AZZEDINE SOUIFI
Arbitre assistant 1 : GREGOIRE VALLETEAU
Arbitre assistant 2 : SEBASTIEN LEMAIRE
Le Mans FC - ESTAC
Arbitre centre : STEPHANIE FRAPPART
Arbitre assistant 1 : MIKAEL BERCHEBRU
Arbitre assistant 2 : STEVEN TORREGROSSA
FC Annecy - Laval MFC
Arbitre centre : THIERRY BOUILLE
Arbitre assistant 1 : MOHAMED BENKEMOUCHE
Arbitre assistant 2 : FLORENT MARMION
Amiens SC - Boulogne Sur Mer
Arbitre centre : AHMED TALEB
Arbitre assistant 1 : GAETAN KORBAS
Arbitre assistant 2 : BASTIEN COURBET
Stade de Reims - Grenoble Foot 38
Arbitre centre : TIFENN LEPRODHOMME
Arbitre assistant 1 : FREDERIC HEBRARD
Arbitre assistant 2 : YANN THENARD
Montpellier HSC - AS Saint-Étienne
Arbitre centre : ANTOINE VALNET
Arbitre assistant 1 : QUENTIN GUIDOU
Arbitre assistant 2 : ELODIE COPPOLA
Arbitre remplaçant : SAMIR ZOLOTA