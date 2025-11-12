Arrivé cet été à l’AS Saint-Étienne, Strahinja Stojkovic à pu retrouver la sélection U19 de Serbie après avoir été rappelé par l'ASSE durant la dernière trêve. Le jeune latéral était sur le pont ce mercredi (13h45) face à Gibraltar pour le lancement de cette dernière pause internationale de l'année 2025.

Formé à l’Étoile Rouge de Belgrade, Stojkovic a rejoint les Verts au mercato estival avec l’étiquette d’un jeune joueur prometteur. À seulement 18 ans, le Serbe a intégré le groupe professionnel dès la préparation, avant de faire ses grands débuts officiels face au Mans en Ligue 2, quelques minutes délicates pour son baptême du feu en Ligue 2. Depuis, il évolue principalement avec la réserve stéphanoise en National 3 pour poursuivre sa progression.

Avant cette entrée en jeu face aux manceaux, Stojkovic avait du quitter prématurément sa sélection afin de préparer la rencontre avec le groupe stéphanois. L'ASSE avait rappelé son jeune latéral au vu des différents absents à son poste et en défense centrale.

Cette première rencontre de la trêve face à Gibraltar devait lui permettre d'engranger du temps de jeu dans la jeune sélection serbe et de prendre confiance sur la scène internationale. Face à un adversaire abordable, la Serbie partait largement favorite et pouvait bien profiter de ce match pour soigner sa confiance et aborder au mieux leurs rencontres face à la Géorgie puis face à la Croatie.

Large succès pour le latéral de l'ASSE

Ce mercredi après-midi, la Serbie U19 affrontait Gibraltar dans le cadre de la phase de qualifications à l'Euro U19. Strahinja Stojkovic a été titularisé lors de cette partie qui a vu les jeunes serbes s'imposer largement sur le score de 4-0. Un succès qui lance parfaitement la campagne de qualifications du latéral de l'ASSE et de ses coéquipiers. Le jeune stéphanois à disputé l'intégralité de la partie.