De l’Europe à l’Asie, plusieurs anciens Verts se sont distingués ce week-end par leur efficacité offensive. Buteurs ou passeurs, ils confirment, chaque semaine, qu’après leur passage dans le Forez, beaucoup ont su prolonger leur influence sur les terrains étrangers.

Pierre-Emerick Aubameyang a de nouveau brillé avec l’Olympique de Marseille. En fin de rencontre contre Brest, l’attaquant gabonais a marqué le troisième but de son équipe d’un geste clinique, scellant la victoire 3-0 des Phocéens. En pleine réussite depuis plusieurs semaines, il s’affirme comme l’un des hommes forts du système marseillais. Du côté de la Turquie, Loïs Diony continue de s’imposer comme l’un des meilleurs éléments de Manisaspor. Malgré la défaite à Sivasspor (3-2), l’ancien Stéphanois a inscrit le but du 2-1 à la 39ᵉ minute, illustrant une nouvelle fois son sens du but. En Azerbaïdjan, Hamidou Keyta s’est montré décisif pour Araz-Nakhchivan. Entré à la pause, l’ailier formé à Saint-Étienne a rapidement fait la différence en égalisant à la 65ᵉ minute, avant que son équipe ne s’impose 2-1. Une prestation pleine d’impact pour un joueur dont le profil explosif fait souvent la différence en fin de match. Toujours en Turquie, Danijel Aleksic a participé à la victoire 3-1 de Corum contre Igdir. Rentré à l’heure de jeu, il a inscrit le troisième but à la 78ᵉ minute, validant le succès de son équipe d’une frappe précise.

Enfin, Paulo Machado, désormais en Suisse, a permis à Saint-Paul de décrocher un succès précieux face à Cerdena-Genève. Le Portugais a marqué l’unique but de la rencontre à la 51ᵉ minute. Machado, à 39 ans, bat des records de longévité et son professionnalisme demeure intact malgré les années.

Des anciens Verts buteur, mais aussi... passeurs !

Au Qatar, Oussama Tannane a rappelé son talent de créateur avec Umm Salal. L’ancien meneur de jeu des Verts a offert une passe décisive sur le troisième but de son équipe face à Al-Sadd, dans un match spectaculaire conclu sur un score de 8-3 pour l’adversaire. Même dans la défaite, son apport technique reste essentiel pour .

En Allemagne, Franck Honorat a confirmé sa belle adaptation à la Bundesliga. Le joueur de Mönchengladbach a délivré une passe décisive sur le troisième but de son équipe lors du derby face à Cologne (3-1). Précis dans ses centres et intelligent dans ses déplacements, il s’impose comme un cadre régulier du club allemand.