Le milieu de terrain de l’ASSE, Luan Gadegbeku, a écourté la séance d’entraînement ce jeudi après un coup à la jambe droite. Aperçu en béquilles et avec une botte à l’Étrat ce vendredi, il inquiète alors que l’entrejeu stéphanois manque déjà de solutions, notamment avec l’incertitude autour de Mahmoud Jaber.

Jeudi matin, la séance d’entraînement de l’ASSE a pris une tournure inquiétante. Luan Gadegbeku (portrait ici), jeune milieu prometteur, a dû quitter prématurément le terrain après avoir reçu un coup à la jambe droite. Selon plusieurs témoins, il est réapparu dans la journée de ce vendredi à l’Étrat, équipé de béquilles et d’une botte de protection. Une image qui laisse craindre une blessure sérieuse et un potentiel coup d’arrêt pour celui qui commençait à grappiller du temps de jeu sous le maillot vert.

L’ASSE à court de solutions au milieu de terrain

Cette blessure tombe au plus mauvais moment pour l’effectif de Saint-Étienne. L’entrejeu est déjà fortement affaibli, avec l’incertitude persistante autour de Jaber, lui aussi diminué physiquement. Eirik Horneland doit donc composer avec un secteur clé où les options s’amenuisent dangereusement. Si la gravité de la blessure de Gadegbeku venait à se confirmer, l’entraîneur stéphanois devrait trouver rapidement des solutions de remplacement, quitte à modifier ses plans tactiques ou à s’appuyer davantage sur les jeunes du centre de formation.

En effet, Pierre Ekwah n'est toujours pas revenu et Moueffek, bien que proche d'un retour, sera trop juste pour Reims selon les propos d'Horneland en conférence de presse.

Quelle suite pour les Verts ?

L’ASSE, engagée dans une lutte intense en Ligue 2 pour rester au contact des équipes de tête, ne peut pas se permettre de perdre ses forces vives. L’absence de Gadegbeku pourrait obliger le staff à revoir son organisation. Igor Miladinovic et Nadir El Jamali figurent comme des options pour palier à cette absence en attendant le retour d'Aimen Moueffek !