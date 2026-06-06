Naoufan Mnemoi poursuit son apprentissage avec l'équipe de France U16. Le jeune défenseur de l'ASSE vit une Dream Cup compliquée au Japon, où les Bleuets viennent d'enchaîner une deuxième défaite consécutive.

Titulaire lors de la rencontre inaugurale face à l'Argentine, Naoufan Mnemoi avait vécu une entrée en matière difficile avec l'équipe de France U16. Les joueurs de Lionel Rouxel se sont lourdement inclinés (0-3) contre l'Albiceleste il y a deux jours. Aligné d'entrée, le défenseur stéphanois avait été averti dès la 17e minute avant de céder sa place à la 82e.

Malgré ce revers, le sélectionneur français a de nouveau accordé du temps de jeu au jeune Vert ce vendredi à l'occasion du deuxième match de la Dream Cup disputé à Fukushima, au Japon.

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Naoufan Mnemoi (ASSE) encore battu avec les Bleuets

Cette fois-ci, Naoufan Mnemoi (portrait ici) a débuté la rencontre sur le banc face au pays hôte. Il est entré en jeu à la 58e minute alors que les Bleuets tentaient de revenir dans la partie. Mais comme lors de la première journée, la sélection tricolore s'est inclinée, cette fois sur le score de 3 buts à 1 face au Japon.

Une nouvelle défaite qui prive quasiment l'équipe de France U16 de toute ambition dans ce tournoi international. Pour le jeune défenseur de l'ASSE, ces rencontres constituent néanmoins une expérience précieuse face à des adversaires de haut niveau dans un contexte international exigeant.

Un dernier défi pour sauver l'honneur

Les protégés de Lionel Rouxel auront toutefois l'occasion de terminer cette Dream Cup sur une note positive. Dimanche, ils affronteront la Côte d'Ivoire lors de la troisième et dernière journée de la compétition.

Les Ivoiriens traversent eux aussi une période délicate dans ce tournoi quadrangulaire puisqu'ils restent également sur deux défaites consécutives. Cette confrontation s'annonce donc équilibrée entre deux sélections à la recherche de leur premier succès.

Pour Naoufan Mnemoi, ce dernier rendez-vous pourrait être l'occasion d'obtenir un temps de jeu conséquent et de conclure ce rassemblement international par une performance convaincante. Malgré les résultats difficiles, le Stéphanois continue d'accumuler de l'expérience sous le maillot bleu avec 11 selections cette saison, un passage important dans sa progression au plus haut niveau.

Le verdict tombera dimanche à Fukushima, où les Bleuets tenteront d'éviter une troisième défaite de rang et de quitter le Japon avec une victoire dans leurs bagages.