L'ASSE féminines évoluera en Seconde Ligue la saison prochaine. Après une saison manquée, Kilmer Sports Ventures compte bien se rattraper et retrouver rapidement l'Arkema Première Ligue. Pour la saison à venir, l'organigramme du club pourrait en partie se restructurer.

Actuellement, le président de l'association ASSE, Jean-Marc Barsotti est celui qui intervient dans la finalisation des transferts. Depuis l'arrivée de Kilmer Sports, les mercatos ont été particulièrement animés dans le Forez... Malheureusement, sans le moindre résultat positif pour l'ASSE.

Yannick Chandioux bien entouré la saison prochaine ?

C'est l'ancien joueur de Gueugnon, Yannick Chandioux qui a rejoint le club ce printemps pour tenter l'opération maintien. A quelques secondes prêts et un but encaissé face à Fleury... les Vertes ont manqué l'opportunité de se maintenir. Ainsi, elles descendent en Seconde Division en compagnie de Lens. Yannick Chandioux, n'a pas réussi sa mission. Cependant, il n'en était pas si loin. Un accord a donc été trouvé entre les deux partie cette semaine. L'ASSE annonçait dans un communiqué son maintien pour la saison prochaine.

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Néanmoins, il pourrait ne pas être seul. Selon les informations du Progrès, Kilmer Sports fait toujours de la section féminine une priorité. L'actionnaire stéphanois souhaiterait prendre un peu plus la main sur son équipe. Actuellement, l'équipe féminine est gérée par l'association, selon la convention passée par la SAS en 2021.

Une prise en main compliqué de l'ASSE

Cependant, la tâche pourrait s'annoncer plus complexe que prévu. En effet, le conseil d'administration de l'association devra donner son accord au préalable. L'arrivée d'un manager général serait l'une des priorités du club. Un manque que Sébastien Joseph avait d'ailleurs indiquait dans une interview accordée à Poteaux Carrés. Ainsi l'ancien coach des Vertes indiquait que s'il revenait un an en arrière, il conditionnerait son arrivée à celle d'un directeur sportif. "Je conditionnerais ma signature à celle d'un directeur sportif. Ca a vraiment été le gros manque toute cette saison."

Si ce dernier venait à arriver, le président de l'association ASSE n'aurait plus de fonction professionnelle. D'après des informations obtenus par Le Progrès, cette arrivée serait « dans le but de poursuivre la professionnalisation et une amélioration de l’équipe à tous niveaux »