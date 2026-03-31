Avec la qualification en ligne de mire, l’Equipe de France U19 défiait le leader de son groupe. L’objectif était de s’imposer face à la Croatie pour Axel Dodote, Paul Eymard et leurs coéquipiers. Un succès était synonyme de qualification à l’Euro. Résumé de la rencontre.

Ce mardi midi, deux joueurs formés à l’ASSE avaient l’occasion de se qualifier pour le championnat d’Europe des moins de 19 ans. Titulaire lors du second match, Axel Dodote espérait enchaîner face à la Croatie.

Contrairement à son coéquipier stéphanois, Paul Eymard n’est pas entré face à la Suisse ce samedi. Le jeune milieu n’a pas obtenu beaucoup de temps de jeu avec la France lors de cette trêve et espérait jouer davantage dans ce match décisif pour la qualification au tournoi cet été.

Une finale face à la croatie pour les jeunes français

Avec quatre points en deux rencontres, les bleuets étaient deuxièmes avant le coup d’envoi de la rencontre. Leur adversaire du jour comptait six points sur autant de possibles après les deux premières journées de ce tour élite. Cette dernière encontre était donc décisive pour obtenir une place au Pays de Galles cet été.

Résumé

Remplaçant au coup d'envoi, Paul Eymard est entré à la mi-temps et Axel Dodote a joué les ultimes minutes de la rencontre.

Pour cette rencontre décisive, Bernard Diomède opère six changements par rapport à l’équipe qui s’était imposée face à la Suisse (2-1) samedi. Pourtant contraints de l’emporter, les Tricolores ont du mal à mettre du rythme dans la partie. La première période offre peu d’occasions, et aucune des deux formations ne parvient à cadrer, avec seulement deux tentatives de chaque côté.

Le second acte se montre plus animé. Pavle Smiljanic complique la tâche des Français en ouvrant le score à la 56e minute (0-1). Une réalisation qui réveille les Tricolores, à l’image d’Enzo Molebe. Déjà auteur d’un doublé contre la Suisse, l’attaquant prêté par l’Olympique Lyonnais au Montpellier HSC égalise à la 68e minute (1-1), bien servi par Tadjidine Mmadi, entré en jeu à la pause. Durant plus de vingt minutes, dont une partie en infériorité numérique après l’expulsion de Marvin Muzungu (81e), les Bleuets poussent pour décrocher la victoire et valider leur billet pour la phase finale de l’Euro… sans succès.