La trêve internationale touche à sa fin, et les Verts s’apprêtent à entamer la dernière ligne droite du championnat. Dans l’objectif de la montée, retour sur la répartition du temps de jeu au sein de l’effectif stéphanois, ainsi que sur les évolutions observées depuis l’arrivée de Philippe Montanier.

Après 28 journées de Ligue 2, les joueurs stéphanois pouvaient se partager un total de 2520 minutes de temps de jeu. Entre recrues, jeunes du centre de formation, surprises et renforts hivernaux, certains cadres se dégagent nettement. Mais l’arrivée de Philippe Montanier, ainsi que les aléas d’une saison, bouleversent la hiérarchie

Le temps de jeu des hommes de base de la saison

En troisième position, Florian Tardieu, cumule 1990 minutes (79 % du temps de jeu). Blessé récemment, il n’a disputé que 113 minutes sous l’ère Montanier, ce qui freine sa dynamique.

En deuxième position, on retrouve le capitaine et gardien, Gautier Larsonneur, avec 2340 minutes (92 % du temps de jeu). Sa blessure a offert du temps de jeu à Brice Maubleu (180 minutes), auteur d’un intérim solide avec notamment deux clean sheets.

En tête, Mickaël Nadé s’impose comme l’indéboulonnable de la défense avec 2457 minutes, soit 97,5 % du temps de jeu total. Quel que soit son partenaire en charnière centrale, malgré les aléas depuis le début de saison, il est l’homme fiable de l’effectif.

Montanier a-t-il rebattu les cartes ?

Depuis son arrivée il y a 7 matchs, Philippe Montanier a distribué 630 minutes de temps de jeu. Une période marquée par l’invincibilité des Verts, mais aussi par des choix forts.

Ces choix, dictés notamment par les blessures (Bernauer, Ferreira, Lamba, Jaber, Tardieu), ont ouvert des opportunités… que certains joueurs ont parfaitement saisies.

Et l’un des grands gagnants se nomme Kévin Pedro. Formé au club et repositionné latéral droit, il totalise 1123 minutes, dont 630 sous Montanier (100 %). Une confiance totale du coach, récompensée par 2 buts pour le néo-professionnel.

Comme Pedro, plusieurs joueurs sont devenus incontournables sous Montanier en disputant 100 % du temps de jeu. C’est notamment le cas de Boakye, dont la polyvalence permet d’alterner entre 4-2-3-1 et 3-4-3. Mais aussi de Ben Old, véritable surprise à son poste, qui relègue Ebenezer Annan sur le banc malgré son retour dans le groupe depuis plusieurs semaines.

Sans surprise, Mickaël Nadé complète ce groupe de joueurs ayant disputé l’intégralité des minutes depuis l’arrivée du coach.

Des choix qui font des perdants ?

À l’inverse, certains joueurs reculent dans la hiérarchie.

Le cas le plus marquant reste celui d’Aïmen Moueffek. Plutôt utilisé avant le changement de coach, lorsque son état physique le permettait (55 % de temps de jeu), il tombe à 27 % sous Montanier. Une baisse significative qui peut s’expliquer par des choix tactiques, mais aussi par l’arrivée d’Abdoulaye Kanté, qui s’impose avec 532 minutes de jeu.

Autre recrue, Julien Le Cardinal, compte 594 minutes sous Montanier (95 % du temps de jeu). Il s’impose comme un leader sur le terrain et un cadre du vestiaire. Gratifié du capitanat en l’absence de Larsonneur il pourrait donner des maux de tête au coach au moment de réintégrer Chico Lamba (940 minutes) et Maxime Bernauer (891 minutes).

Qui bonifie son temps de jeu ?

Appelé lors de la trêve avec la sélection A de la Belgique, Lucas Stassin illustre parfaitement le renouveau offensif stéphanois et rend pleinement la confiance de son entraîneur.

Depuis le début de saison, il cumule 1697 minutes pour 8 buts et 6 passes décisives. Mieux encore, sous Montanier, il affiche 586 minutes pour 4 buts et 3 passes décisives, soit une implication décisive toutes les 84 minutes.

En seulement 7 matchs, il a produit autant qu’en 18 journées auparavant. Un véritable renouveau qui a sans doute pesé dans la balance pour Rudi Garcia.

De son côté, Zuriko Davitashvili est peut-être le joueur le plus régulier de la saison côté stéphanois, lui qui était pourtant longuement critiqué sur cet aspect de son jeu. Cette saison, le Géorgien cumule 1826 minutes en Ligue 2 (73 % du temps de jeu), dont 619 sous Montanier (98 %).

Avec 12 buts et 4 passes décisives, il est décisif toutes les 114 minutes avec les Verts.

Seul Joshua Duffus fait mieux, mais avec trois fois moins de temps de jeu (518 minutes). Avec 5 buts et 3 passes décisives, l’ancien attaquant de Brighton est décisif toutes les 64 minutes avec les Verts.

L’arrivée de Philippe Montanier a clairement redistribué les cartes au sein de l’effectif stéphanois. Entre confirmations (Nadé, Larsonneur), émergence (Pedro) et recul de certains cadres (Moueffek), une nouvelle hiérarchie se dessine.

À l’approche du sprint final, une chose est sûre : Montanier a trouvé une base solide… et des joueurs capables de faire la différence. Charge désormais au coach de maintenir l’ensemble du groupe concerné pour aborder au mieux les six dernières journées de Ligue 2.

Source : Peuple-Vert.fr ; Transfermarkt.