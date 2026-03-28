Trois jours après avoir pris un point face à la Norvège, l’Équipe de France U19 poursuivait le Tour Élite face à la Suisse. Les Stéphanois, Paul Eymard et Axel Dodote espéraient prendre part à cette rencontre ce samedi après-midi. Résumé.

Depuis le début de la saison, plusieurs jeunes stéphanois ont eu l’occasion d’engranger du temps de jeu avec le groupe pro. S’il a été retenu pour le déplacement à Troyes, Axel Dodote est l’un des seuls joueurs déjà inscrit sur une feuille de match avec l’ASSE cette saison, à n’avoir aucune minute en pro.

Ce qui n’est pas le cas de Paul Eymard, utilisé plusieurs fois par Eirik Horneland entre novembre et la fin du mois de janvier. Après une blessure, le jeune joueur stéphanois n’a pas encore eu l’opportunité de connaître ses premières minutes sous les ordres de Philippe Montanier. Le milieu a pourtant fait son retour dans le groupe lors des deux dernières journées de Ligue 2.

Objectif qualification pour l’Équipe de France U19

Formés à l’ASSE, Paul Eymard et Axel Dodote ont l’occasion de briller avec l'Équipe de France U19. Ils ont rejoint leur sélection pour disputer le Tour élite de l’Euro U19 durant cette trêve. Les deux jeunes stéphanois espèrent se qualifier pour la phase finale aux Pays de Galles.

Pour atteindre cette phase finale, les Bleuets doivent terminer premiers de leur groupe. Après un nul face à la Norvège (2-2), où Paul Eymard est entré en cours de second acte, les bleuets voulaient s’imposer ce samedi face à la Suisse.

Résumé

Dans cette rencontre, Axel Dodote était titulaire alors que Paul Eymard a commencé sur le banc. Le premier a disputé l'intégralité de la rencontre alors que le second est resté sur le banc. Les bleuets se sont imposés 2-1 grâce à un doublé du lyonnais prêté à Montpellier : Enzo Molebe. Les Bleus joueront ce mardi à 12h la première place du groupe contre la Croatie qui est leader avec deux victoires en autant de match. Une sorte de finale pour la première place. Pour rappel, seul le premier de la poule ira à l'Euro au Pays de Galles.