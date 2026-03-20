L'ASSE va profiter de cette trêve internationale pour recharger les batteries avant le sprint final de trois rencontre. Mais plusieurs joueurs de l'effectif professionnel sont retenus avec leur selection. C'est le cas de deux joueurs en équipe de France U19 pour le tour élite.

Le jeune Stéphanois Paul Eymard poursuit son ascension. Né en 2008,il s’est rapidement imposé comme un profil prometteur au milieu de terrain. Son volume de jeu, sa qualité technique et sa maturité en font un joueur suivi de près par les sélectionneurs. Finaliste de l’Euro U17 en 2025, il avait déjà marqué les esprits dans cette génération talentueuse.

Avec 26 sélections chez les jeunes (U16 et U17 confondus), il affiche des statistiques solides. 6 buts et plus de 1300 minutes disputées. Surtout, son rôle a évolué. D’abord utilisé en rotation, il s’est progressivement installé comme titulaire, notamment lors des grandes échéances internationales.

Deux stéphanois retenus par le selectionneur de la France

La convocation de Paul Eymard en U19 s’inscrit dans une continuité logique. Lors de la saison passée avec les U17, il a été un acteur clé du parcours des Bleuets. Titulaire lors de plusieurs rencontres importantes, il a su répondre présent dans des contextes exigeants.

C'est dans ce contexte que le joueur profite d'une selection où il est surclassé. En effet, il jouera avec la génération 2007 pour ce tour élite.

C'est également le cas d'Axel Dodote. Le défenseur stéphanois qui évolue essentiellement avec l'équipe réserve garde un

Un rassemblement important pour l’avenir

Ce rassemblement U19 en Croatie représente une étape importante. Les Bleuets affronteront notamment la Norvège, la Suisse et la Croatie. Des rencontres qui pour les éliminatoires du championnat d'Europe 2026. Des rencontres à enjeux donc !

Dans un contexte où le club stéphanois mise sur sa formation, cette convocation vient valoriser le travail effectué en interne. Et surtout, elle met en lumière des joueurs capables, à terme, de frapper à la porte du groupe professionnel.