C’était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, c’est desormais chose faite. Paul Eymard a signé son premier contrat professionnel avec l’ASSE, le jour de ses 18 ans.

Aucun grand bouleversement n’est prévu. Au mercato. Depuis plusieurs semaines, la cellule de recrutement de l’ASSE travaille en coulisses pour ajuster l’effectif. Il reste 16 journées pour décrocher le précieux billet vers la Ligue 1. Le club entend mettre toutes les chances de son côté afin d’éviter les mauvaises surprises dans le Forez. Les Verts ont une marge de manœuvre, mais sans céder à la démesure. La priorité reste claire : s’appuyer sur les jeunes du Centre de formation. Après l’intégration de Djylian N’Guessan, Nadir El-Jamali et Luan Gadegbeku, un autre talent issu du cru pourrait rapidement se révéler. Son nom : Paul Eymard.

Paul Eymard a signé

Reculer pour mieux sauter. L’expression colle parfaitement à la trajectoire récente de Paul Eymard. Le milieu né au Puy aurait pu débuter la saison avec les professionnels. Sa préparation estivale avait convaincu Eirik Horneland, prêt à l’intégrer dans la rotation. Mais les discussions contractuelles se sont éternisées. Une situation qui a fini par tendre les relations.



En réaction, l’ASSE a choisi de mettre le joueur à l’écart, lui interdisant toute participation avec le groupe pro comme avec la réserve. Une décision forte, destinée à reprendre la main et à accentuer la pression.

L’ASSE a pris des risques

Une stratégie qui n’avait pas porté ses fruits avec Noah Raveyre, mais qui devrait cette fois aboutir. La raison est simple. Malgré l’intérêt de plusieurs poids lourds européens, comme l’Inter Milan ou Leipzig, Paul Eymard n’a jamais envisagé de quitter son club formateur.

Convaincu de pouvoir s’imposer à Saint-Étienne, il souhaite avant tout obtenir du temps de jeu sous le maillot vert. Partir si tôt n’a jamais été une priorité. Dès septembre, il avait donné son accord pour signer son premier contrat professionnel avec l’ASSE, qu’il pourra parapher une fois majeur. Ce qui était annoncé il y a quatre mois est désormais concrétisé.

Le communiqué de l’ASSE

"Doté de fortes qualités, Paul Eymard a également rapidement tapé dans l’œil de la Fédération Française de Football. Convoqué sous le maillot tricolore dès l’âge de 15 ans, il compte désormais 26 sélections et a notamment été finaliste de l’Euro U17 en 2025 quelques mois après avoir remporté le prestigieux Tournoi de Montaigu en 2024.

Après quatre apparitions en professionnel (2 buts), Paul Eymard passe un nouveau cap dans sa carrière en signant son premier contrat professionnel ! Le jeune milieu de terrain est désormais lié à l’ASSE jusqu’en 2028."