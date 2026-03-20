L’ASSE va accueillir le FC Annecy, ce samedi soir, à l’occasion d’une rencontre comptant pour la 28ᵉ journée de Ligue 2. Avant cette affiche, le portier stéphanois, Brice Maubleu, a répondu aux différentes questions des journalistes, notamment concernant les critiques à son égard avant le match à Grenoble. Extraits.

Brice Maubleu (gardien de l’ASSE) : “Au début, il y avait beaucoup moins les réseaux sociaux. Quand j'ai commencé, c'était le début. J'ai fait mon premier match en professionnel, en 2010. Mon premier groupe c'était en 2005, donc ouais, ça commence à faire un peu. Donc oui, ça évolue, mais après, voilà, c'est facile d'aller critiquer derrière son écran. Mais après, moi, je préfère être jugé par mes pairs et par les joueurs de mon équipe, par les entraîneurs, par les gens que je connais que justement par quelqu'un qui est derrière son téléphone et qui va mettre un commentaire.

Ça, j'y prête pas du tout attention, j'ai toujours plutôt été détaché. C'est même quand je suis sur le terrain, quand je fais un match, j'arrive quand même aussi à, comment dire, si je fais une erreur au début de match, j'arrive quand même à switcher. J'essaie toujours d'être dans l'avenir, dans ce qui va se passer après, dans l'action d'après... Sinon, après, si on se met à trop réfléchir, à trop penser négativement on n'avance pas."

Maubleu fait taire les critiques des supporters de l'ASSE

Brice Maubleu (gardien de l’ASSE) : “Non, c'est le fait d'avoir joué, de l'avoir su aussi à l'avance. Gautier ne s'est pas fait mal la veille pour le lendemain, je l’ai su à l’avance. Il s'est fait mal au match contre le Red Star. Il y a eu tous les changements. Sinon, à mon avis, je serais rentré sur la fin du match. Donc non, j'ai eu le temps de me préparer. J'ai eu le temps de venir voir la semaine et de venir voir le match aussi.

À la fin du match, avant d’aller faire une interview, Franck Rizetto (le coach Grenoblois) m'a dit "je suis content pour toi, tu as fait fermer des bouches". Mais moi, je ne regarde pas trop les réseaux sociaux, je ne suis pas trop là-dedans. J'essaie de me détacher. Je sais que ça touche plus ma famille, mes proches, d'être critiqué. Mais je sais que ça fait partie du métier aussi d'être critiqué parce qu'on joue, on est jugé tous les week-ends. Mais j'y prête pas forcément attention.

Apparemment, il y a eu des critiques, sur les réseaux sociaux, c'est des supporters qui auraient mis des commentaires…"