C'est le grand jour pour la sélection serbe et son jeune espoir stéphanois. Ce lundi, à 17h00, la Serbie U19 a lancé officiellement son Championnat d'Europe de L'UEFA au Pays de Galles par un immense défi : un affrontement au sommet face à l'Italie sur la pelouse de Caernarfon.

Pour le joueur de l'ASSE et ses coéquipiers, ce premier rendez-vous était crucial pour marquer les esprits dans un groupe B particulièrement relevé, qui verra ensuite la Serbie défier l'Ukraine le 2 juillet puis la Croatie le 5 juillet.

ASSE : Strahinja Stojković va rater le début de la préparation des Verts

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L'Euro U19, une occasion de se révéler

Au cœur de cet événement, le regard du peuple vert sera braqué sur Strahinja Stojković. À 19 ans, le latéral droit des Verts s'apprête à disputer sa première grande compétition internationale. Arrivé dans le Forez pour plus de 2,5 millions d'euros et sous contrat jusqu'en 2029, le défenseur est encore méconnu du grand public stéphanois. Cette saison, il a principalement parfait ses gammes avec la réserve en National 3, disputant 17 rencontres.

Pourtant, à l'échelle internationale, le natif de Belgrade change de dimension. Fort de ses 12 sélections chez les U19, il est un cadre indiscutable du dispositif serbe. Son sélectionneur lui maintient une confiance aveugle, et ce choc de lundi face à la Squadra Azzurra représente le test grandeur nature idéal pour lui.

Face à l'une des meilleures nations européennes, Stojković avait l'occasion de se montrer à 17h. Ce match d'ouverture était l'occasion parfaite de se frotter au très haut niveau et de briller sous les yeux du continent. Pour l'ASSE, qui prépare en coulisses sa saison de Ligue 2, voir son jeune international s'étalonner face à l'Italie est une excellente publicité et l'opportunité de voir son joueur franchir un cap décisif.

Résumé de la rencontre

Menés dès la 11e minute, les Serbes n'ont jamais réussi à retourner l'issue de ce match. À la 76e minute de jeu, les italiens ont doublé la mise et sceller le score de cette rencontre (2-0).

Strahinja Stojkovic était titulaire et a disputé l'intégralité de la rencontre. Prochaine rencontre ce jeudi contre l'Ukraine. Les serbes n'auront plu le droit à l'erreur.