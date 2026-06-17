Pendant que l'ASSE prépare en coulisses sa saison 2026-2027 en Ligue 2, l'un de ses joueurs va disputer une compétition internationale cet été. Strahinja Stojković, arrière droit serbe de 19 ans sous contrat à Geoffroy-Guichard jusqu'en 2029, a été sélectionné par la Serbie U19 pour le Championnat d'Europe des moins de 19 ans au Pays de Galles. Une belle vitrine pour un défenseur encore méconnu du grand public stéphanois.

Le sélectionneur serbe Petrić a publié la liste des joueurs retenus pour l'Euro U19. Strahinja Stojković figure parmi les défenseurs convoqués. La compétition se déroulera au Pays de Galles avec un programme chargé pour les Serbes : Italie le 29 juin à Caernarfon, Ukraine le 2 juillet à Bangor, et Croatie le 5 juillet à Caernarfon. Un groupe B qui s'annonce relevé.

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Pour le latéral droit né à Belgrade le 8 mars 2007, cette sélection vient confirmer les attentes de son sélectionneur qui continue de le retenir malgré son faible temps de jeu à l'ASSE en août 2025. Avec 12 sélections au compteur en U19 serbe, il est déjà un élément régulier du dispositif national dans sa catégorie.

Stojković : Un profil qui doit se construire à l'ASSE

À l'ASSE cette saison, Stojković a évolué principalement en National 3 avec la réserve stéphanoise. 17 matchs, 62% dans le onze de départ, 58% des minutes jouées. Des chiffres de réserviste qui reflètent un joueur encore en phase d'apprentissage et qui progresse doucement.

Valorisé 700 000 euros sur Transfermarkt, son contrat courant jusqu'en 2029 donne à l'ASSE de la visibilité sur ce profil. Pour rappel, l'ASSE avait déboursé plus de 2.5M€ pour enroler ce jeune joueur qui n'aura finalement encore pas ou peu joué. L'Euro U19 sera pour lui l'occasion de se montrer sur une scène internationale face à des adversaires de haut niveau et sous les yeux de recruteurs européens. Pour Sainté, c'est aussi une belle publicité : la formation d'un futur international serbe est toujours bonne à prendre.

Source : Fédération serbe de football, Transfermarkt