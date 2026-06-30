Les Verts reprennent ce mercredi 1er juillet. Ian Cathro débarque avec son staff. Et le mercato, lui, n'a pas encore vraiment commencé.

Ce mercredi 1er juillet, les joueurs de l'ASSE retrouvent le Centre sportif Robert-Herbin. Première poignée de mains avec Ian Cathro et ses trois adjoints, tests physiques traditionnels, et lancement officiel d'une préparation estivale qui durera près de six semaines. La saison 2026-2027 commence aujourd'hui, officiellement. Même si sur le plan du mercato, il y a encore beaucoup à faire.

ASSE : Un calendrier de préparation chargé, avec une orientation suisse

Six matchs amicaux sont programmés avant le coup d'envoi de la Ligue 2, le 8 août à Sochaux. Le programme :

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11 juillet : ASSE - FC Biel-Bienne (Suisse) — Envol Stadium, 18h

: ASSE - FC Biel-Bienne (Suisse) — Envol Stadium, 18h 18 juillet : Servette Genève - ASSE — Genève, huis clos, 18h

: Servette Genève - ASSE — Genève, huis clos, 18h 22 juillet : 3e match de préparation — adversaire à confirmer

: 3e match de préparation — adversaire à confirmer À partir du 24 juillet : stage à Divonne-les-Bains

: stage à Divonne-les-Bains 25 juillet : 4e match de préparation — adversaire à confirmer

: 4e match de préparation — adversaire à confirmer 29 juillet : ASSE - FC Lausanne Sport (Suisse) — lieu à confirmer

: ASSE - FC Lausanne Sport (Suisse) — lieu à confirmer 1er août : ASSE - Venise (Italie) — Thonon, 18h

: ASSE - Venise (Italie) — Thonon, 18h 8 août : Sochaux - ASSE, stade Auguste-Bonal, 20h45 — Ligue 2, J1

L'orientation suisse est marquée : Biel-Bienne, Servette, Lausanne Sport. Un choix logique au regard de la géographie et des relations que l'ASSE entretient avec cette zone. Le stage à Divonne-les-Bains s'inscrit dans cette même logique. Le match contre Venise, en clôture de préparation, apportera une résistance italienne avant le grand bain.

Un mercato qui prend son temps pendant que les concurrents avancent

C'est le point qui inquiète le plus. Les concurrents directs de l'ASSE pour la montée en Ligue 1 avancent sur leur recrutement. Reims a déjà annoncé plusieurs renforts. D'autres clubs de Ligue 2 s'activent. À Saint-Étienne, le seul dossier bouclé à ce stade reste la signature de Sohaib Naïr qui va rapidement être officialisée. C'est peu pour un club qui doit gérer simultanément des départs importants — Davitashvili, Stassin, Nadé entre autres — et renforcer un effectif qui en aura besoin pour viser la montée.

Pourquoi un tel timing ? Une explication circule : Ian Cathro aurait souhaité voir les joueurs à l'œuvre avant de se prononcer sur les besoins réels de l'effectif. Qui reste, qui part, quels profils recruter. L'Écossais ne sera pas décisionnaire final sur le mercato, mais son avis pèsera dans les choix. De ce point de vue, la reprise de ce mercredi est une étape clé : elle donne à Cathro ses premières impressions directes sur le groupe.

La conséquence logique, c'est une accélération attendue dans les prochaines semaines. L'ASSE a déjà ciblé bon nombre de joueurs — les dossiers travaillés en coulisses sont nombreux. Il faudra désormais les valider avec le nouvel entraîneur et enclencher les premières signatures avant que la préparation ne soit trop avancée.

ASSE : Un chantier majeur, des délais serrés

Le contexte est connu. Entre les départs à gérer sportivement et financièrement, et la nécessité de construire un groupe compétitif pour la Ligue 2 version Cathro, l'été stéphanois sera dense. Chaque semaine qui passe sans recrue est une semaine de préparation collective en moins pour les nouvelles têtes.

L'ASSE a six semaines devant elle avant Sochaux. Les trois premières serviront à Cathro pour jauger son groupe. Les trois suivantes devront être celles du recrutement. Le compte à rebours est lancé.