L'ASSE cherche toujours à vendre N'Guessan qui arrive à une année de la fin de son contrat. Francfort était sur les rangs. Problème : Frankfurt vient de recruter un profil similaire. La tuile pourrait être réelle.

Le timing est mauvais. Alors que l'ASSE travaillait à trouver une porte de sortie pour Djylian N'Guessan — dont le contrat expire en 2027 et qu'il faut vendre cet été pour en tirer un prix correct — Eintracht Frankfurt vient de boucler l'arrivée de Malik Pimpong en provenance du FC Midtjylland. Selon Florian Plettenberg, journaliste de référence sur le marché des transferts, le deal est fait. L'attaquant danois de 18 ans s'engage jusqu'en 2031 pour un montant compris entre 2,5 et 3 millions d'euros.

Le club allemand le présente comme l'un de ses grands talents pour l'avenir. Un profil jeune, polyvalent, offensif. Ce que cherchait précisément Frankfurt dans le dossier N'Guessan.

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Un concurrent direct sur la même case

Les profils ne sont pas identiques — Pimpong est danois, Midtjylland, 18 ans, quand N'Guessan est français, formé à l'ASSE, avec plusieurs apparitions en équipe professionnelle à son actif. Mais les deux joueurs cochent les mêmes cases pour un recruteur allemand : jeunes attaquants à fort potentiel, accessibles sur le marché pour des montants raisonnables.

Si Frankfurt avait deux cases à remplir à ce poste, le dossier N'Guessan reste peut-être vivant. Mais si Pimpong était le profil prioritaire et que le club n'en cherchait qu'un, la piste vient probablement de se refermer.

ASSE : Un dossier déjà compliqué qui se tend davantage

Pour l'ASSE, l'équation N'Guessan est connue : le joueur a du potentiel, il a touché au groupe professionnel, mais il arrive en fin de contrat en 2027, il ne souhaite pas prolonger et doit être vendu cet été pour que le club en tire un prix correct. Laisser partir un joueur libre dans un an, c'est perdre une recette inenvisageable pour les Verts.

Perdre une piste sérieuse comme Frankfurt complique le travail. Il va falloir trouver preneur ailleurs — et vite. La préparation commence ce 1er juillet, et chaque semaine qui passe sans solution dans ce dossier réduit les marges de manœuvre stéphanoise sur le marché des arrivées.

Source : Florian Plettenberg (@Plettigoal)