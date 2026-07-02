Après une entame manquée lors de l'Euro U19, l'heure de la révolte a sonné pour la Serbie. Ce jeudi, à 19h, les jeunes Serbes jouaient déjà leur survie dans ce Championnat d'Europe des moins de 19 ans au Pays de Galles. Face à l'Ukraine, sur la pelouse de Bangor, les coéquipiers de Strahinja Stojkovic (ASSE) n'avaient plus le moindre droit à l'erreur pour entretenir l'espoir d'une qualification pour les demi-finales.

La marche manquée face à l'Italie (2-0) a laissé des traces. Cueillis à froid et menés dès la 11ᵉ minute de jeu, les Serbes ne sont jamais parvenus à inverser la tendance lors du match d'ouverture. En fin de rencontre, à la 76ᵉ minute, la Squadra Azzurra a définitivement scellé le score en doublant la mise. Aligné d'entrée, le latéral droit de l'ASSE, Strahinja Stojković, a disputé l'intégralité de la rencontre, vivant une soirée frustrante mais formatrice sur le plan international.

Première déception de la saison pour Stojkovic

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La tâche s'annonçait d'autant plus complexe ce jeudi que la dynamique est totalement inversée pour leur adversaire. En effet, l'Ukraine a parfaitement lancé son Euro U19 en s'imposant avec autorité sur le score de 3 buts à 1 face à la Croatie, s'emparant ainsi des commandes du groupe B.

Pour Stojković, acheté plus de 2,5 millions d'euros par les Verts et sous contrat jusqu'en 2029, ce deuxième rendez-vous à 19h sera un véritable révélateur mental. Le Stéphanois et ses coéquipiers devront resserrer les rangs défensivement pour contenir l'armada ukrainienne. À l'heure où l'ASSE prépare sa saison de Ligue 2, ce match couperet offre au jeune défenseur de 19 ans une occasion en or de prouver sa force de caractère au plus haut niveau.

La Serbie encore en vie dans cet Euro U19 ?

Il fallait un résultat, il n'est malheureusement pas arrivé. Les coéquipiers de Strahinja Stojkovic (qui a disputé 90 minutes encore), se sont inclinés 2-1 et ont définitivement enterré leurs chances de qualification. Le stéphanois sera donc de retour dans le Forez assez rapidement.