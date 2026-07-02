L'élimination de la Nouvelle-Zélande dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 a laissé des regrets. Pourtant, Ben Old refuse de retenir uniquement le résultat. Pour le joueur de l'ASSE, les All Whites ont démontré qu'ils étaient capables de rivaliser avec des nations plus expérimentées.

Interrogé par le média néo-zélandais Stuff, Ben Old a livré une analyse lucide du parcours de sa sélection. L'ailier stéphanois estime que la Nouvelle-Zélande n'est pas passée loin d'un exploit et qu'elle devra désormais capitaliser sur cette expérience.

Ben Old croit au projet des All Whites

Malgré une élimination prématurée, Ben Old refuse de remettre en cause les principes de jeu de la Nouvelle-Zélande. Le Stéphanois estime que le collectif a prouvé qu'il pouvait rivaliser avec des adversaires d'un niveau supérieur.

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« Nous avons un style de jeu qui favorise une bonne dynamique. Lors des deux premiers matchs, cela s'est avéré très efficace. Ce match-ci était évidemment un peu plus difficile. Je ne pense pas que nous ayons manqué de naïveté lors de ces rencontres. Nous avons su adapter notre style de jeu. Nous aurions peut-être pu être un peu plus resserrés dans ce match. En première mi-temps, nous avons défendu avec acharnement avant d'encaisser le premier but, et ensuite nous avons dû courir après le score. »

Pour Ben Old, cette Coupe du monde doit servir de base de travail plutôt que de remise en question.

Une ambition déjà tournée vers le prochain Mondial

Le joueur de l'ASSE estime que les All Whites disposent d'une identité de jeu capable de les faire progresser. Selon lui, l'objectif est désormais de peaufiner certains détails afin de franchir un nouveau palier.

« Je comprends [la question de savoir si plus de pragmatisme était nécessaire], mais je pense que nous avons montré à beaucoup de gens notre style de jeu et comment il peut fonctionner contre des joueurs de très haut niveau, et je pense qu'en vue de la prochaine Coupe du monde, nous allons simplement devoir le peaufiner. »

Ben Old estime également que la sélection néo-zélandaise doit désormais gagner en confiance lorsqu'elle prend l'avantage au score.

« Nous avons toujours cette mentalité d'outsider. Quand nous menons, nous essayons ensuite de défendre notre avance, mais nous devons réaliser que nous étions assez bons pour dominer ces équipes et être capables de marquer davantage. »

Une expérience qui pourrait profiter à l'ASSE

Après ce premier Mondial, Ben Old retrouve désormais l'ASSE avec un bagage supplémentaire au plus haut niveau international. Le joueur de 23 ans aura disputé trois rencontres durant la compétition et abordera la préparation estivale sous les ordres d'Ian Cathro avec une expérience précieuse acquise face à des adversaires de classe mondiale.

Au cours de cette Coupe du monde, Ben Old a disputé trois rencontres pour un total de 91 minutes de jeu. Une expérience riche pour le joueur de l'ASSE, qui cherchera cette saison à s'imposer dans son couloir sous les ordres d'Ian Cathro. Il a disputé 22 minutes au poste de latéral gauche face à l'Iran (2-2), 24 minutes contre l'Égypte (1-3), avant d'être titularisé pendant 45 minutes au poste de milieu offensif face à la Belgique (1-5).