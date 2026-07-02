Le mercato de l'ASSE s'accélère en coulisses. Les dirigeants avancent sur plusieurs dossiers, tandis que les premiers renforts arrivent déjà, à l'image de Sohaib Naïr. Décryptage dans notre dernière vidéo sur Youtube.

À la reprise, ce mercredi, Ian Cathro a pu observer son groupe pour la première fois. L'objectif était avant tout d'évaluer l'état de forme de chacun après la trêve. "On voit si t'as mangé trop de merguez", ironise Romain, rédacteur pour Peuple Vert. Et, surtout, le technicien stéphanois a la possibilité de dresser une première idée des joueurs sur lesquels il pourra compter pour son mercato estivale.

Le successeur de Stassin se fait attendre

D'ailleurs, Lucas Stassin, qui s'est présenté à la reprise, devrait être le feuilleton de l'été. En interne, les dirigeants s'activent déjà pour lui trouver un remplaçant. "Il y a plusieurs noms qui ont été cochés. On en avait un avant la reprise de la Ligue 1, mais malheureusement, ça ne se concrétise pas", révèle Romain.

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Une piste notamment a fait quelques écho. Mais "c'est un joueur qui a retrouvé la première division dans son pays", rajoute Sylvain, rédacteur pour Peuple Vert. "Quand bien même l'ASSE serait montée en Ligue 1, je pense qu'il serait resté dans le club auquel il appartient. Ça n'avait pas vraiment de sens qu'il signe à Saint-Étienne. Je pense donc que le dossier ne serait, quoi qu'il arrive, jamais allé au bout."

Thierno Ballo séduit par le projet de l'ASSE

Thierno Ballo a fait les grands titres ces derniers jours. L'ASSE est annoncée parmi les favorites pour signer l'attaquant. "C'est un ailier gauche, droitier, qui repique beaucoup dans l'axe. Son profil ressemble un peu à celui de Zuriko Davitashvili, qui est sur le départ", analyse Romain. C'est d'ailleurs pour remplacer le géorgien que l'autrichien est prospecté.

En attendant, l'ancien coéquipier d'Augustine Boakye, prêté cette saison à Millwall, serait très intéressé par une signature dans le Forez. "Il va maintenant falloir que les deux clubs se mettent d'accord. À ce petit jeu, l'ASSE est en pole position. Le Havre n'aura probablement pas les 3 millions d'euros à investir sur un joueur."

Le chantier est lancé à plusieurs postes

Avec les incertitudes qui planent au milieu de terrain, nul doute que Ian Cathro souhaite recruter. Igor Miladinovic est loin d'avoir satisfait sur la totalité de la saison. Abdoulaye Kanté est en prêt, Florian Tardieu sur le départ, tout comme Pierre Ekwah, malgré son retour à l'Etrat ce 1er juillet. Sous contrat jusqu'en 2028, Aïmen Moueffek pourrait lui aussi quitter le Forez cet été.

Dans ce contexte, l'ASSE s'active."Il y a pas mal de petits dossiers qui avancent. Notamment un milieu de terrain sur lequel ça progresse", affirme Romain (une information qui se confirmera avec la signature imminente de Jakob Breum). Et dans les cages aussi les dirigeants de l'ASSE cherche un joueur. "Des noms commencent à circuler."

La réserve continue de se renforcer

Également, l'ASSE continue de préparer l'avenir. Comme révélé en exclusivité par nos soins, l'attaquant brestois Lucas Renault s'est engagé avec l'ASSE. "Il s'engage pour trois ans avec un contrat professionnel et viendra, dans un premier temps, renforcer l'équipe réserve, qui manque d'un véritable numéro 9", détaille Sylvain. Un ailier, Etienne Mendy, est venu renforcer la N3. "Il avait notamment effectué un essai à Manchester United."

Des arrivées qui illustrent la volonté des dirigeants de poursuivre leur politique de post-formation en misant sur de jeunes profils à fort potentiel, appelés à terminer leur développement avec la réserve avant, pourquoi pas, d'intégrer le groupe professionnel.

ASSE Mercato #2 | Naïr est là, Davitashvili sur le départ, Ballo en approche, Cathro lance sa saison