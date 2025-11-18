Le club d’Ecotay-Moingt (R3) disputera son historique 8e tour de Coupe de France dans le stade Geoffroy-Guichard le week-end du 29-30 novembre, face à l'ASSE. Le choc ligérien a été programmé.

La Coupe de France permet de réaliser un rêve pour l’US Ecotay-Moingt. Dimanche 16 Novembre, les joueurs ont arraché leur qualification face à l’Entente Nord Lozère après un match totalement fou (4-4, victoire 4-3 aux tirs au but). Quelques heures plus tard, le club a officialisé une nouvelle encore plus marquante : leur prochain tour se jouera dans le mythique stade Geoffroy-Guichard. Pour une équipe de Régional 3, évoluer dans le Chaudron face à l'ASSE représente un événement rare, presque irréel.

Jouer dans le Chaudron, un privilège immense pour Ecotay-Moingt

La tenue du match à Geoffroy-Guichard s’explique à la fois par la sécurité et la capacité d’accueil nécessaire pour un tel événement. Le stade municipal d’Ecotay n’aurait pas pu absorber l’afflux attendu, tant l’engouement autour de ce match est important dans le département. Dans le Chaudron, les joueurs de l'USEM vivront un moment unique face à un club historique. Il n'y a pas de doute sur le fait que plusieurs joueurs du club, encore en D1 la saison passée, soient des supporters du club qu'ils vont affronter fin novembre. Jouer face à l'ASSE est un rêve pour tout club ligérien arrivant à ce stade de la compétition.

L’AS Saint-Étienne a elle aussi fait le travail pour valider son billet pour la suite de la Coupe de France. Grâce à un succès sérieux obtenu dans le brouillard de Dijon face à Quetigny (R1). Les Verts ont contrôlé leur match pour s’imposer 3-1 et pouvoir continuer leur parcours.

Le match entre Ecotay Moingt et l'ASSE est fixé

La rencontre du 8e tour de la Coupe de France entre l'ASSE et l'USEM a été fixée. Le match entre les 2 clubs ligériens se jouera le samedi 29 novembre à 20h30. Loic Perrin s’est rendu au sein des installations du club forezien pour leur annoncer que la rencontre se tiendra à Geoffroy Guichard.

Le club aux 6 Coupes de France a annoncé que les informations concernant la billetterie seraient disponibles dès ce mercredi 19 novembre. Les stéphanois partiront évidemment largement favoris pour se qualifier pour les 32èmes de finale et espérer tirer un club de Ligue 1.