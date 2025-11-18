Nommé aux côtés du Dunkerquois Enzo Bardeli et du Troyen Tawfik Bentayeb, Florian Tardieu a remporté le trophée UNFP de joueur du mois. Une belle récompense pour l’un des indiscutables du onze de l’ASSE.

Troisième joueur le plus utilisé par Eirik Horneland, Florian Tardieu est un élément incontournable du milieu stéphanois depuis le début de la saison. En Ligue 2, l’ancien Troyen a même disputé 1249 minutes sur 1260 possibles. Par son expérience, Florian Tardieu est également l’un des cadres de cet effectif. Le milieu de terrain des Verts n’hésite pas à hausser le ton quand les choses ne fonctionnent pas, comme après la défaite (2-1) sur la pelouse du Red Star :

« On sort d’un gros match à la maison, on voulait enchaîner par une série. Je ne sentais pas trop mes coéquipiers à l’échauffement. Ça fait chier… Je les avais prévenus que le Red Star allait attaquer fort d’entrée. »

Florian Tardieu : Un milieu de terrain décisif

Après la nomination de Lucas Stassin au mois d’octobre, l’ASSE remporte ce trophée pour la seconde fois consécutive. Une belle récompense pour Florian Tardieu, qui a su se montrer décisif depuis le début de la saison. Entre le 27 septembre et le 28 octobre, il a inscrit trois buts et délivré deux passes décisives. Les supporters et suiveurs du championnat de Ligue 2 se sont donc mobilisés pour l’élire joueur du mois d’octobre. Laissé au repos en Coupe de France contre Quétigny, Florian Tardieu pourrait enchaîner une quinzième titularisation sur quinze possibles, s’il venait à être reconduit samedi contre Nancy.

Un joueur d’expérience

Florian Tardieu est l’un des joueurs les plus expérimentés de Ligue 2. Âgé de 33 ans, il a déjà disputé 301 rencontres dans cette division. Un atout indispensable pour une équipe comme l’ASSE, qui vise la montée en fin de saison.